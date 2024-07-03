Соковитий курячий шашлик з овочами: рецепт ідеальної страви для пікніка

Щоб м'ясо було соковитим і смачним, обсмажуйте його на вугіллі приблизно 15 хвилин, постійно перевертаючи.

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Незважаючи на спеку, знайдеться чимало тих, хто вирішить на вихідних потішити себе і сім'ю м'ясом на грилі або шашликами. Відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар поділився перевіреним рецептом соковитого курячого шашлику з овочами, який ми радимо взяти на озброєння.

Соковитий курячий шашлик з овочами

Інгредієнти:

куряче стегно — 500 г (філе);

кабачок — 1 шт;

печериці — 300 г;

цибуля червона — 1 шт;

паприка мелена — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

чорний перець — 1/3 ч. л;

базилік свіжий — 1 гілочка;

рослинна олія — 3 ст. л.

Для гремолати:

петрушка — пучок;

часник — 3 зубчики;

сік лимона — 1 ч. л;

сіль — дрібка;

олія оливкова — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче стегно без кісток і шкури нарізати невеликими шматочками, приблизно як часточки кабачка. В одному посуді з усіма овочами маринувати м'ясо зі спеціями дві години.

На шампурах чергувати м'ясо з овочами щільно один до одного.

Готувати шашлик на вугіллі приблизно 15 хвилин, постійно перевертаючи.

Готові шашлики полити часниковою гремолатою. Для її приготування змішати всі інгредієнти, попередньо їх подрібнивши.

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