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Їжа

Соковитий курячий шашлик з овочами: рецепт ідеальної страви для пікніка

курячий шашлик з овочами, рецепти для пікніка
Фото: ponomar_valeriy/instagram

Щоб м'ясо було соковитим і смачним, обсмажуйте його на вугіллі приблизно 15 хвилин, постійно перевертаючи.

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Незважаючи на спеку, знайдеться чимало тих, хто вирішить на вихідних потішити себе і сім'ю м'ясом на грилі або шашликами. Відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар поділився перевіреним рецептом соковитого курячого шашлику з овочами, який ми радимо взяти на озброєння.

Соковитий курячий шашлик з овочами

Інгредієнти:

  • куряче стегно — 500 г (філе);
  • кабачок — 1 шт;
  • печериці — 300 г;
  • цибуля червона — 1 шт;
  • паприка мелена — 1 ч. л;
  • сіль — 1 ч. л;
  • чорний перець — 1/3 ч. л;
  • базилік свіжий — 1 гілочка;
  • рослинна олія — 3 ст. л.

Для гремолати:

  • петрушка — пучок;
  • часник — 3 зубчики;
  • сік лимона — 1 ч. л;
  • сіль — дрібка;
  • олія оливкова — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче стегно без кісток і шкури нарізати невеликими шматочками, приблизно як часточки кабачка. В одному посуді з усіма овочами маринувати м'ясо зі спеціями дві години.

На шампурах чергувати м'ясо з овочами щільно один до одного.

Готувати шашлик на вугіллі приблизно 15 хвилин, постійно перевертаючи.

Готові шашлики полити часниковою гремолатою. Для її приготування змішати всі інгредієнти, попередньо їх подрібнивши.

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