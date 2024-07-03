Соковитий курячий шашлик з овочами: рецепт ідеальної страви для пікніка
Щоб м'ясо було соковитим і смачним, обсмажуйте його на вугіллі приблизно 15 хвилин, постійно перевертаючи.
Незважаючи на спеку, знайдеться чимало тих, хто вирішить на вихідних потішити себе і сім'ю м'ясом на грилі або шашликами. Відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар поділився перевіреним рецептом соковитого курячого шашлику з овочами, який ми радимо взяти на озброєння.
Соковитий курячий шашлик з овочами
Інгредієнти:
- куряче стегно — 500 г (філе);
- кабачок — 1 шт;
- печериці — 300 г;
- цибуля червона — 1 шт;
- паприка мелена — 1 ч. л;
- сіль — 1 ч. л;
- чорний перець — 1/3 ч. л;
- базилік свіжий — 1 гілочка;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Для гремолати:
- петрушка — пучок;
- часник — 3 зубчики;
- сік лимона — 1 ч. л;
- сіль — дрібка;
- олія оливкова — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування:
Куряче стегно без кісток і шкури нарізати невеликими шматочками, приблизно як часточки кабачка. В одному посуді з усіма овочами маринувати м'ясо зі спеціями дві години.
На шампурах чергувати м'ясо з овочами щільно один до одного.
Готувати шашлик на вугіллі приблизно 15 хвилин, постійно перевертаючи.
Готові шашлики полити часниковою гремолатою. Для її приготування змішати всі інгредієнти, попередньо їх подрібнивши.
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