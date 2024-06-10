Як вибрати свинину для шашлику: рецепт смачного маринаду з білого вина

Найчастіше в Україні готують шашлик зі свинини. І вам точно варто спробувати новий смачний маринад.

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Шашлик зі свинини виходить ніжним і смачним. А маринад потрібен, щоб трохи облагородити запах свинини, який багатьом не подобається. І, щоб приготувати смачний шашлик, варто пам'ятати кілька правил. Фокус розповість, як його приготувати.

Запорука ідеального маринаду

У маринаді має бути кислий інгредієнт: лимон, вино, томатний сік або помідори, щоб розм'якшити м'ясо;

Спеції: від солодких до гострих.

Приправи: від розмарину до базиліка.

Правила смаження шашлику зі свинини

Різати м'ясо потрібно поперек волокон, не надто великими шматками. Маринувати м'ясо найкраще від 6 до 8 годин. Перед смаженням шашлик потрібно хоча б за годину дістати з холодильника, і прибрати з м'яса налиплу цибулю та інші приправи, щоб вони не горіли на м'ясі.

Маринад для свинячого шашлику на білому вині

Інгредієнти:

свиняча шия — 1 кг;

одна цибулина;

біле сухе вино — 150 мл;

один помідор;

два солодких перці;

один перчик чилі;

чебрець, базилік;

два зубчики часнику;

половинка лимона;

перець, сіль.

М'ясо наріжте кубиками, перець наріжте кубиками, цибулю на четвертинки. Складіть усе в пакет.

Великий помідор розріжте навпіл і натріть на тертці, щоб подрібнити м'якоть і позбутися шкірки. Перець чилі та часник дрібно наріжте. Подрібніть базилік і чебрець. Змішайте вино, тертий помідор, перець чилі, часник, листя чебрецю і базиліка. Вичавіть сік лимона, поперчіть і посоліть. Відлийте чверть отриманого маринаду. Решту влийте до м'яса з перцем, закрийте пакет і все перемішайте. Залиште м'ясо маринуватися в холодильнику на ніч.

А потім уже нанизуйте м'ясо на шампури, чергуючи з цибулею і перцем. І смажте з усіх боків до рум'яної скоринки. Після смаження шашлик полийте частиною маринаду, що залишилася, і подавайте на лаваші.

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