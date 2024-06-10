Как выбрать свинину для шашлыка: рецепт вкусного маринада из белого вина

Чаще всего в Украине готовят шашлык из свинины. И вам точно стоит попробовать новый вкусный маринад.

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Шашлык из свинины получается нежным и вкусным. А маринад нужен, чтобы немного облагородить запах свинины, который многим не нравится. И, чтобы приготовить вкусный шашлык, стоит помнить несколько правил. Фокус расскажет, как его приготовить.

Залог идеального маринада

В маринаде должно быть кислый ингредиент: лимон, вино, томатный сок или помидоры, чтобы размягчить мясо;

Специи: от сладких до острых.

Приправы: от розмарина до базилика.

Правила жарки шашлыка из свинины

Резать мясо нужно поперек волокон, не слишком крупными кусками. Мариновать мясо лучше всего от 6 до 8 часов. Перед жаркой шашлык нужно хотя бы за час достать из холодильника, и убрать с мяса налипший лук, и прочие приправы, чтобы они не горели на мясе.

Маринад для свиного шашлыка на белом вине

Ингредиенты:

свиная шея — 1 кг;

одна луковица;

белое сухое вино — 150 мл;

один помидор;

два сладких перца;

один перчик чили;

тимьян, базилик;

два зубчика чеснока;

половинка лимона;

перец, соль.

Мясо нарежьте кубиками, перец нарежьте кубиками, лук на четвертинки. Сложите все в пакет.

Крупный помидор разрежьте пополам и натрите на терке, чтобы измельчить мякоть и избавиться от кожицы. Перец чили и чеснок мелко нарежьте. Измельчите базилик и тимьян. Смешайте вино, тертый помидор, перец чили, чеснок, листья тимьяна и базилика. Выжмите сок лимона, поперчите и посолите. Отлейте четверть получившегося маринада. Остальной влейте к мясу с перцем, закрыть пакет и все перемешайте. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на ночь.

А потом уже нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с луком и перцем. И жарьте со всех сторон до румяной корочки. После жарки шашлык полейте оставшейся частью маринада и подавайте на лаваше.

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