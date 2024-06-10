Как выбрать свинину для шашлыка: рецепт вкусного маринада из белого вина
Чаще всего в Украине готовят шашлык из свинины. И вам точно стоит попробовать новый вкусный маринад.
Шашлык из свинины получается нежным и вкусным. А маринад нужен, чтобы немного облагородить запах свинины, который многим не нравится. И, чтобы приготовить вкусный шашлык, стоит помнить несколько правил. Фокус расскажет, как его приготовить.
Залог идеального маринада
В маринаде должно быть кислый ингредиент: лимон, вино, томатный сок или помидоры, чтобы размягчить мясо;
Специи: от сладких до острых.
Приправы: от розмарина до базилика.
Правила жарки шашлыка из свинины
Резать мясо нужно поперек волокон, не слишком крупными кусками. Мариновать мясо лучше всего от 6 до 8 часов. Перед жаркой шашлык нужно хотя бы за час достать из холодильника, и убрать с мяса налипший лук, и прочие приправы, чтобы они не горели на мясе.
Маринад для свиного шашлыка на белом вине
Ингредиенты:
- свиная шея — 1 кг;
- одна луковица;
- белое сухое вино — 150 мл;
- один помидор;
- два сладких перца;
- один перчик чили;
- тимьян, базилик;
- два зубчика чеснока;
- половинка лимона;
- перец, соль.
Мясо нарежьте кубиками, перец нарежьте кубиками, лук на четвертинки. Сложите все в пакет.
Крупный помидор разрежьте пополам и натрите на терке, чтобы измельчить мякоть и избавиться от кожицы. Перец чили и чеснок мелко нарежьте. Измельчите базилик и тимьян. Смешайте вино, тертый помидор, перец чили, чеснок, листья тимьяна и базилика. Выжмите сок лимона, поперчите и посолите. Отлейте четверть получившегося маринада. Остальной влейте к мясу с перцем, закрыть пакет и все перемешайте. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на ночь.
А потом уже нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с луком и перцем. И жарьте со всех сторон до румяной корочки. После жарки шашлык полейте оставшейся частью маринада и подавайте на лаваше.
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