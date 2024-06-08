Айран с томатным соком: рецепт вкуснейшего маринада для куриного шашлыка

В таком маринаде куриное мясо получается мягким и сочным. И он идеально подходит, чтобы замариновать кусочки филе.

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Куриный шашлык на маринаде с айраном и томатным соком получается очень мягким и сочным. Особенно этот рецепт хорош для куриного филе, которые многие недолюбливают, потому что после запекания оно становится суховатым. Фокус расскажет как его приготовить.

В таком маринаде можно замариновать не только филе, но и другие части курицы. А если у вас нет айрана, то можете использовать нежирный кефир, или несладкий йогурт.

Маринад для куриного филе

Ингредиенты:

куриное филе – 3 кг;

лук – 1 кг;

соль – 1 ст. л.;

томатный сок – 1 л;

айран – 1 л;

молотая паприка – 1 ст. л.

Вымойте филе, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте крупными кусочками.

Лук очистите и нарежьте толстыми полукольцами. Переложите в миску и добавьте соль, лучше использовать крупную, а не экстра. Перетрите лук с солью руками. Положите филе и перемешайте. Закройте пленкой и отставьте на полчаса.

После залейте куриное филе с луком айраном и томатным соком. Перемешайте, снова затяните пленкой и уберите в холодильник минимум на три часа.

Дальше разожгите гриль. Слейте маринад и посыпьте курицу паприкой. Оставьте еще на полчаса.

Нанижите на шампуры и готовьте над углями со всех сторон до золотистого цвета. Подавайте со свежим хлебом и салатом из свежих овощей.

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