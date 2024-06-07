Картофель с салом на мангале: готовим вкусное и сытное блюдо на природе

Картофель, приготовленный таким способом, получается очень вкусный и ароматный.

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Лето – пора пикников и приготовления еды на мангале или на костре. Если вы не знаете, чем вкусным порадовать свою семью, приготовьте картофель с салом на мангале по рецепту из блога "Кулинарные рецепты". Особых навыков шеф-повара это блюдо не требует, а получается вкусным и ароматным.

Картофель с салом на мангале

Ингредиенты:

картофель – 10 шт;

сало – 200 гр;

луковицы – 3 шт;

соль, перец, специи – по вкусу.

Для заправки:

несколько веточек петрушки;

красный лук – 1 шт;

белый лук – 1 шт;

смесь перцев, чеснок, масло – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель, сало и лук нарезать кольцами. Поочередно нанизать на шампур.

Присыпать копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Завернуть в фольгу и отправить на мангал.

Когда картофель пропечется, снять фольгу и оставить на углях до корочки.

Для заправки смесь перцев, чеснок и масло растереть в ступке. Красный и белый лук мелко нашинковать вместе с петрушкой. Все смешать и полить готовый картофель.

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