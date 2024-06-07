Картофель с салом на мангале: готовим вкусное и сытное блюдо на природе
Картофель, приготовленный таким способом, получается очень вкусный и ароматный.
Лето – пора пикников и приготовления еды на мангале или на костре. Если вы не знаете, чем вкусным порадовать свою семью, приготовьте картофель с салом на мангале по рецепту из блога "Кулинарные рецепты". Особых навыков шеф-повара это блюдо не требует, а получается вкусным и ароматным.
Картофель с салом на мангале
Ингредиенты:
- картофель – 10 шт;
- сало – 200 гр;
- луковицы – 3 шт;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Для заправки:
- несколько веточек петрушки;
- красный лук – 1 шт;
- белый лук – 1 шт;
- смесь перцев, чеснок, масло – по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель, сало и лук нарезать кольцами. Поочередно нанизать на шампур.
Присыпать копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Завернуть в фольгу и отправить на мангал.
Когда картофель пропечется, снять фольгу и оставить на углях до корочки.
Для заправки смесь перцев, чеснок и масло растереть в ступке. Красный и белый лук мелко нашинковать вместе с петрушкой. Все смешать и полить готовый картофель.
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