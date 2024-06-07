Картопля із салом на мангалі: готуємо смачну та ситну страву на природі

Картопля, приготована у такий спосіб, виходить дуже смачною та ароматною.

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Літо — пора пікніків і приготування їжі на мангалі або на багатті. Якщо ви не знаєте, чим смачним потішити свою сім'ю, приготуйте картоплю із салом на мангалі за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти". Особливих навичок шеф-кухаря ця страва не потребує, а виходить смачною та ароматною.

Картопля з салом на мангалі

Інгредієнти:

картопля — 10 шт;

сало — 200 г;

цибулини — 3 шт;

сіль, перець, спеції — за смаком.

Для заправки:

кілька гілочок петрушки;

червона цибуля — 1 шт;

біла цибуля — 1 шт;

суміш перців, часник, олія — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, сало та цибулю нарізати кільцями. По черзі нанизати на шампур.

Присипати копченою паприкою, часником, сіллю, перцем за смаком. Загорнути у фольгу і відправити на мангал.

Коли картопля пропечеться, зняти фольгу і залишити на вугіллі до скоринки.

Для заправки суміш перців, часник і олію розтерти в ступці. Червону та білу цибулю дрібно нашаткувати разом із петрушкою. Усе змішати і полити готову картоплю.

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