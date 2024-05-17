Соковита яловичина в рулетиках на мангалі: рецепт на вихідні від Валерія Пономаря

Оптимальний час приготування рулетів на вогні — 9-10 хвилин. Якщо потримати їх довше, м'ясо буде пересушеним.

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Напередодні вихідних саме час придивитися до рецептів страв на відкритому повітрі, адже навесні та влітку дуже багато хто наприкінці робочого тижня балує себе шашликами та іншими смаколиками на мангалі або на грилі. Рекомендуємо вам спробувати приготувати дуже соковиту і смачну яловичину в рулетиках, рецептом якої поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.

Соковита яловичина в рулетиках на мангалі

Інгредієнти:

яловичина (биток або вирізка) — 500-600 г;

жирна яловичина (обрізки) — 500 г;

перець солодкий жовтий — 1/2 шт;

перець солодкий червоний — 1/2 шт;

цибуля червона — 1 шт;

сіль і перець за смаком;

мелений коріандр — 1/2 ч. л;

гостра аджика — 2 ст. л;

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

М'ясо гострим ножем нарізати на тонкі слайси. За бажанням можна його трохи посолити.

З обрізків зробити рубаний фарш, чим жирніший, тим краще, і заправити його за смаком. Перець пошукати і нарізати соломкою, цибулю — півкільцями.

На підготовлені слайси викласти начинку з фаршу, порізану цибулю та перець і щільно загорнути в рулет. Нанизати рулети на шампури, як показано на відео.

Для обмазки рулетиків змішати аджику з олією.

Готувати рулети на вугіллі 9-10 хвилин, своєчасно перевертаючи, щоб вони не пересушилися. За цей час м'ясо повністю просмажується й отримує апетитну скоринку.

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