Соковитий шашлик зі свинини: перевірений рецепт від Валерія Пономаря

Щоб м'ясо добре промаринувалося, залиште його на всю ніч.

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Весна — пора пікніків і шашликів. Напередодні вихідних хочемо поділитися з вами рецептом соковитого шашлику зі свинини від відомого кулінарного блогера Валерія Пономаря. Маринад з томатним соком і спеціями, м'яке м'ясо і вугілля дають приголомшливий результат.

Соковитий шашлик зі свинини

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 2 кг;

цибуля — 1 кг;

сіль велика — 1 ч. л;

чорний перець — 1 ч. л;

кмин — 1 ч. л (можна взяти спеції на свій смак);

томатний сік — 250 мл.

Спосіб приготування:

Ошийок нарізати на шматочки розміром із куряче яйце. Різати потрібно перпендикулярно волокнам.

Цибулю порізати й перем'яти її з сіллю, щоб вона пустила сік, висипати в глибокий посуд. Туди ж додати спеції й томатний сік, а потім змішати все з м'ясом.

Залишити м'ясо маринуватися мінімум на чотири години, а ще краще залишити на всю ніч. За цей час шашлик промаринується просто чудово.

Нанизати м'ясо на шампури і готувати на вугіллі 10-15 хвилин, періодично перевертаючи.

Перед подачею посипати шашлик маринованою цибулею.

Раніше Фокус писав, яка закуска ідеальна до шашлику.

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