Соковитий шашлик зі свинини: перевірений рецепт від Валерія Пономаря
Щоб м'ясо добре промаринувалося, залиште його на всю ніч.
Весна — пора пікніків і шашликів. Напередодні вихідних хочемо поділитися з вами рецептом соковитого шашлику зі свинини від відомого кулінарного блогера Валерія Пономаря. Маринад з томатним соком і спеціями, м'яке м'ясо і вугілля дають приголомшливий результат.
Соковитий шашлик зі свинини
Інгредієнти:
- свинячий ошийок — 2 кг;
- цибуля — 1 кг;
- сіль велика — 1 ч. л;
- чорний перець — 1 ч. л;
- кмин — 1 ч. л (можна взяти спеції на свій смак);
- томатний сік — 250 мл.
Спосіб приготування:
Ошийок нарізати на шматочки розміром із куряче яйце. Різати потрібно перпендикулярно волокнам.
Цибулю порізати й перем'яти її з сіллю, щоб вона пустила сік, висипати в глибокий посуд. Туди ж додати спеції й томатний сік, а потім змішати все з м'ясом.
Залишити м'ясо маринуватися мінімум на чотири години, а ще краще залишити на всю ніч. За цей час шашлик промаринується просто чудово.
Нанизати м'ясо на шампури і готувати на вугіллі 10-15 хвилин, періодично перевертаючи.
Перед подачею посипати шашлик маринованою цибулею.
Раніше Фокус писав, яка закуска ідеальна до шашлику.
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