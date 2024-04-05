Сочный шашлык из свинины: проверенный рецепт от Валерия Пономаря
Чтобы мясо хорошо промариновалось, оставьте его на всю ночь.
Весна – пора пикников и шашлыков. В преддверии выходных хотим поделиться с вами рецептом сочного шашлыка из свинины от известного кулинарного блогера Валерия Пономаря. Маринад с томатным соком и специями, мягкое мясо и угли дают потрясающий результат.
Сочный шашлык из свинины
Ингредиенты:
- свиной ошеек – 2 кг;
- лук – 1 кг;
- соль крупная – 1 ч. л;
- черный перец – 1 ч. л;
- тмин – 1 ч. л (можно взять специи по своему вкусу);
- томатный сок – 250 мл.
Способ приготовления:
Ошеек нарезать на кусочки размером с куриное яйцо. Резать нужно перпендикулярно волокнам.
Лук порезать и перемять его с солью, чтобы он пустил сок, высыпать в глубокую посуду. Туда же добавить специи и томатный сок, а затем смещать все с мясом.
Оставить мясо мариноваться минимум на четыре часа, а еще лучше оставить на всю ночь. За это время шашлык промаринуется просто великолепно.
Нанизать мясо на шампура и готовить на углях 10-15 минут, периодически переворачивая.
Перед подачей посыпать шашлыку маринованым луком.
Ранее Фокус писал, какая закуска идеальна к шашлыку.
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