Сочная говядина в рулетиках на мангале: рецепт на выходные от Валерия Пономаря

Оптимальное время приготовления рулетов на огне – 9-10 минут. Если подержать и дольше, мясо будет пересушенным.

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В преддверии выходных самое время присмотреться к рецептам блюд на открытом воздухе, ведь весной и летом очень многие в конце рабочей недели балуют себя шашлыками и прочими вкусностями на мангале или на гриле. Рекомендуем вам попробовать приготовить очень сочную и вкусную говядину в рулетиках, рецептом которой поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.

Сочная говядина в рулетиках на мангале

Ингредиенты:

говядина (биток или вырезка) – 500-600 гр;

жирная говядина (обрезки) – 500 гр;

перец сладкий желтый – 1/2 шт;

перец сладкий красный – 1/2 шт;

лук красный – 1 шт;

соль и перец по вкусу;

молотый кориандр – 1/2 ч. л;

острая аджика – 2 ст. л;

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо острым ножом нарезать на тонкие слайсы. По желанию можно его немного посолить.

Из обрезков сделать рубленый фарш, чем жирнее тем лучше, и заправить его по вкусу. Перец поистить и нарезать соломкой, лук – полукольцами.

На подготовленные слайсы выложить начинку из фарша, порезанный лук и перец и плотно завернуть в рулет. Нанизать рулеты на шампуры, как показано на видео.

Для обмазки рулетиков смешать аджику с маслом.

Готовить рулеты на углях 9-10 минут, своевременно переворачивая, чтобы они не пересушились. За это время мясо полностью прожаривается и получает аппетитную корочку.

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