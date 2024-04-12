Курячі крильця на мангалі: готуємо ідеальну страву для вікенду

Завдяки соусу, крильця виходять зі смачною хрусткою скоринкою. Подавати їх можна з овочами та будь-яким соусом.

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Напередодні вихідних, які обіцяють бути теплими і сонячними, саме час підшукати рецепт смачної страви на грилі. Наприклад, можна приготувати на ньому курячі крильця. Як зробити це максимально смачно, розповів і показав одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Карамелізовані крильця з рум'яною скоринкою стануть чудовим рішенням для меню на вікенд.

Курячі крильця на мангалі

Інгредієнти:

курячі крильця — 2,5 кг;

крупна сіль — 1,5 ч. л;

чорний перець — 1 ч. л;

рослинна олія — 2-3 ст. л;

томатний соус — 4 ст. л (не кислий);

соус наршараб — 1 ст. л;

часник — 2 зубчики;

мед — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Крильця помити, розрізати по суглобу на дві частини. Краще купувати крильця без тонкого кінця

Посипаємо їх сіллю і перцем, додаємо олію, добре перемішати і надіти на шампури. На вугіллі готувати до скоринки, це приблизно 18-20 хвилин.

Соус для карамелізації краще приготувати завчасно, поки прогорають дрова. Для цього змішати томатний соус, соус наршараб, додати туди пропущений через прес часник і мед.

Цим соусом змастити крильця і потримати їх на мангалі ще близько двох хвилин: по хвилині з кожного боку.

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