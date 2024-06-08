Айран із томатним соком: рецепт смачного маринаду для курячого шашлику
У такому маринаді куряче м'ясо виходить м'яким і соковитим. І він ідеально підходить, щоб замаринувати шматочки філе.
Курячий шашлик на маринаді з айраном і томатним соком виходить дуже м'яким і соковитим. Особливо цей рецепт гарний для курячого філе, яке багато хто недолюблює, тому що після запікання воно стає сухуватим. Фокус розповість як його приготувати.
У такому маринаді можна замаринувати не тільки філе, а й інші частини курки. А якщо у вас немає айрану, то можете використати нежирний кефір, або несолодкий йогурт.
Маринад для курячого філе
Інгредієнти:
- куряче філе — 3 кг;
- цибуля — 1 кг;
- сіль — 1 ст. л.;
- томатний сік — 1 л;
- айран — 1 л;
- мелена паприка — 1 ст. л.
Вимийте філе, обсушіть паперовими рушниками й наріжте великими шматочками.
Цибулю очистіть і наріжте товстими півкільцями. Перекладіть у миску і додайте сіль, краще використовувати велику, а не екстра. Перетріть цибулю з сіллю руками. Покладіть філе і перемішайте. Закрийте плівкою і відставте на півгодини.
Після залийте куряче філе з цибулею айраном і томатним соком. Перемішайте, знову затягніть плівкою і приберіть у холодильник мінімум на три години.
Далі розпаліть гриль. Злийте маринад і посипте курку паприкою. Залиште ще на пів години.
Нанизайте на шампури і готуйте над вугіллям з усіх боків до золотистого кольору. Подавайте зі свіжим хлібом і салатом зі свіжих овочів.
Читайте також:
Картопля з салом на мангалі: готуємо смачну та ситну страву на природі
Малосольні огірки: найпростіший рецепт смачної закуски
Найкраща страва у спекотний день: як правильно готувати окрошку і чим її заправляти