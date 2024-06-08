Айран із томатним соком: рецепт смачного маринаду для курячого шашлику

У такому маринаді куряче м'ясо виходить м'яким і соковитим. І він ідеально підходить, щоб замаринувати шматочки філе.

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Курячий шашлик на маринаді з айраном і томатним соком виходить дуже м'яким і соковитим. Особливо цей рецепт гарний для курячого філе, яке багато хто недолюблює, тому що після запікання воно стає сухуватим. Фокус розповість як його приготувати.

У такому маринаді можна замаринувати не тільки філе, а й інші частини курки. А якщо у вас немає айрану, то можете використати нежирний кефір, або несолодкий йогурт.

Маринад для курячого філе

Інгредієнти:

куряче філе — 3 кг;

цибуля — 1 кг;

сіль — 1 ст. л.;

томатний сік — 1 л;

айран — 1 л;

мелена паприка — 1 ст. л.

Вимийте філе, обсушіть паперовими рушниками й наріжте великими шматочками.

Цибулю очистіть і наріжте товстими півкільцями. Перекладіть у миску і додайте сіль, краще використовувати велику, а не екстра. Перетріть цибулю з сіллю руками. Покладіть філе і перемішайте. Закрийте плівкою і відставте на півгодини.

Після залийте куряче філе з цибулею айраном і томатним соком. Перемішайте, знову затягніть плівкою і приберіть у холодильник мінімум на три години.

Далі розпаліть гриль. Злийте маринад і посипте курку паприкою. Залиште ще на пів години.

Нанизайте на шампури і готуйте над вугіллям з усіх боків до золотистого кольору. Подавайте зі свіжим хлібом і салатом зі свіжих овочів.

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