Вийде ідеально: топ-3 найкращих маринадів для шашлику зі свинини

Вам залишається тільки вибрати ідеальний шматок м'яса, замаринувати його і приготувати на вугіллі.

Related video

У кожного, напевно, є свій фірмовий рецепт шашлику, але до списку завжди можна додати ще один і потішити себе смачнючим м'ясом. Головне в шашлику — це маринад. І Фокус вибрав три найкращі рецепти, щоб м'ясо вийшло ніжним і дуже смачним.

Найніжнішими і найпридатнішими для шашлику вважаються шия і вирізка. Але можна приготувати шашлик і з інших частин туші, тільки помаринувати м'ясо довше. Наприклад, окіст краще маринувати цілу ніч.

Коли ви вибрали м'ясо, швидко обполосніть його під холодною водою, обсушіть паперовими рушниками. Наріжте шматочками однакового розміру, помістіть у миску та маринуйте.

Свинячий шашлик у маринаді на кефірі

Інгредієнти:

м'якоть свинини — 1 кг;

кефір — 1 л;

цибуля;

часник — 2 зубчики;

сушені прованські трави — 2 ч. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Свинину обсушіть і наріжте середніми шматочками. Часник пропустіть через прес у велику миску. Влийте кефір, додайте сушені прованські трави. Посоліть і поперчіть за смаком, перемішайте.

Покладіть у маринад свинину, ретельно перемішайте, затягніть верх миски харчовою плівкою і залиште на 1 годину.

Маринад з імбиром

Інгредієнти:

2 см. кореня імбиру;

4 ст. ложки соєвого соусу;

мелений червоний перець.

Натріть на тертці імбир, а м'ясо наріжте великими шматками. Додайте імбир із червоним перцем до м'яса і перемішайте. Влийте соєвий соус і залиште "доходити" на 2-3 години. Головне, не перестаратися з гострим червоним перцем.

Маринад із пивом

Інгредієнти:

2 кг м'яса;

600 мл світлого пива;

4 головки ріпчастої цибулі;

2 зубчики часнику;

Коріандр — 1 ч. л.;

0,5 ч. л. меленого чорного і червоного перцю;

2 ч. л. солі.

Шашлик, маринований у пиві, набуває особливих смакових відтінків і стає дуже м'яким. Нарізане кубиками м'ясо покладіть у миску, перемішайте м'ясо з дрібно нарізаною цибулею, спеціями та часником. Залийте суміш пивом і маринуйте в холодильнику 4-7 годин. Сіль додавайте тільки перед приготуванням.

Читайте також:

Шашлик із коропа: покроковий рецепт від Валерія Пономаря (відео)

Іспанські шашлики за оригінальним рецептом: як смачно приготувати свинину

Соковитий курячий шашлик з овочами: рецепт ідеальної страви для пікніка