Идеальная начинка: рецепт пирожков с молодой капустой
Из молодой капусты получается идеальная начинка и готовить ее очень просто.
Это очень простой рецепт пирожков. Особенно сейчас, когда жара спала, уже можно пользоваться духовкой и потратить чуть больше времени на кухне. В этом рецепте используется готовое дрожжевое тесто, так что вам нужно будет уделить время только начинке. Но вы всегда можете воспользоваться одним из наших рецептом и сделать тесто самостоятельно. Фокус расскажет, как приготовить эти вкуснейшие пирожки.
Пирожки с молодой капустой
Ингредиенты:
- сдобное дрожжевое тесто — 400 г;
- капуста белокочанная 600 г;
- сливки 33% 150 мл;
- 4 яйца;
- соль по вкусу;
- два яичных желтка.
Заранее полностью разморозьте тесто. Разогрейте духовку до 180 °С. Разделите тесто на 12–14 равных частей. Скатайте каждую в шарик.
Тонко нарежьте капусту на небольшие кусочки. Нагрейте в сотейнике сливки, добавьте капусту, посолите, перемешайте и томите на минимальном огне под крышкой 10 мин., затем откройте крышку и выпарьте жидкость.
Яйца сварите вкрутую. Остудите под холодной водой, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в капусту, поперчите, еще посолите при необходимости, перемешайте и остудите начинку.
Застелите противень бумагой для выпекания. Раскатайте каждый шарик теста в лепешку, в центр выложите ложку начинки. Хорошенько защипните края. Выложите пирожки швом вниз на противень и дайте им постоять в теплом месте 20 мин.
Смажьте пирожки смесью желтков со сливками и выпекайте примерно 25 мин. Подавайте остывшими.
В такую начинку можно добавить грибы, сладкий перец, морковку, мясо, сыр, или ветчину.
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