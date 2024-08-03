Идеальная начинка: рецепт пирожков с молодой капустой

Из молодой капусты получается идеальная начинка и готовить ее очень просто.

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Это очень простой рецепт пирожков. Особенно сейчас, когда жара спала, уже можно пользоваться духовкой и потратить чуть больше времени на кухне. В этом рецепте используется готовое дрожжевое тесто, так что вам нужно будет уделить время только начинке. Но вы всегда можете воспользоваться одним из наших рецептом и сделать тесто самостоятельно. Фокус расскажет, как приготовить эти вкуснейшие пирожки.

Пирожки с молодой капустой

Ингредиенты:

сдобное дрожжевое тесто — 400 г;

капуста белокочанная 600 г;

сливки 33% 150 мл;

4 яйца;

соль по вкусу;

два яичных желтка.

Заранее полностью разморозьте тесто. Разогрейте духовку до 180 °С. Разделите тесто на 12–14 равных частей. Скатайте каждую в шарик.

Тонко нарежьте капусту на небольшие кусочки. Нагрейте в сотейнике сливки, добавьте капусту, посолите, перемешайте и томите на минимальном огне под крышкой 10 мин., ­затем откройте крышку и выпарьте жидкость.

Яйца сварите вкрутую. Остудите под холодной водой, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в капусту, поперчите, еще посолите при необходимости, перемешайте и остудите начинку.

Застелите противень бумагой для выпекания. Раскатайте каждый шарик теста в лепешку, в центр выложите ложку начинки. Хорошенько защипните края. Выложите пирожки швом вниз на противень и дайте им постоять в теплом месте 20 мин.

Смажьте пирожки смесью желтков со сливками и выпекайте примерно 25 мин. Подавайте остывшими.

В такую начинку можно добавить грибы, сладкий перец, морковку, мясо, сыр, или ветчину.

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