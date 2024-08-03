Ідеальна начинка: рецепт пиріжків із молодою капустою

З молодої капусти виходить ідеальна начинка і готувати її дуже просто.

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Це дуже простий рецепт пиріжків. Особливо зараз, коли спека спала, вже можна користуватися духовкою і витратити трохи більше часу на кухні. У цьому рецепті використовується готове дріжджове тісто, тож вам потрібно буде приділити час тільки начинці. Але ви завжди можете скористатися одним із наших рецептів і зробити тісто самостійно. Фокус розповість, як приготувати ці смачні пиріжки.

Пиріжки з молодою капустою

Інгредієнти:

здобне дріжджове тісто — 400 г;

капуста білокачанна 600 г;

вершки 33% 150 мл;

4 яйця;

сіль за смаком;

два яєчних жовтки.

Заздалегідь повністю розморозьте тісто. Розігрійте духовку до 180 °С. Розділіть тісто на 12-14 рівних частин. Скачайте кожну в кульку.

Тонко наріжте капусту на невеликі шматочки. Нагрійте в сотейнику вершки, додайте капусту, посоліть, перемішайте і тушкуйте на мінімальному вогні під кришкою 10 хв, потім відкрийте кришку і випаруйте рідину.

Яйця зваріть круто. Остудіть під холодною водою, очистіть і дрібно наріжте. Додайте в капусту, поперчіть, ще посоліть за потреби, перемішайте й остудіть начинку.

Застеліть деко папером для випікання. Розкачайте кожну кульку тіста в корж, у центр викладіть ложку начинки. Гарненько защипніть краї. Викладіть пиріжки швом донизу на деко і дайте їм постояти в теплому місці 20 хв.

Змастіть пиріжки сумішшю жовтків із вершками та випікайте приблизно 25 хв. Подавайте остиглими.

У таку начинку можна додати гриби, солодкий перець, морквину, м'ясо, сир або шинку.

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