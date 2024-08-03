Ідеальна начинка: рецепт пиріжків із молодою капустою
З молодої капусти виходить ідеальна начинка і готувати її дуже просто.
Це дуже простий рецепт пиріжків. Особливо зараз, коли спека спала, вже можна користуватися духовкою і витратити трохи більше часу на кухні. У цьому рецепті використовується готове дріжджове тісто, тож вам потрібно буде приділити час тільки начинці. Але ви завжди можете скористатися одним із наших рецептів і зробити тісто самостійно. Фокус розповість, як приготувати ці смачні пиріжки.
Пиріжки з молодою капустою
Інгредієнти:
- здобне дріжджове тісто — 400 г;
- капуста білокачанна 600 г;
- вершки 33% 150 мл;
- 4 яйця;
- сіль за смаком;
- два яєчних жовтки.
Заздалегідь повністю розморозьте тісто. Розігрійте духовку до 180 °С. Розділіть тісто на 12-14 рівних частин. Скачайте кожну в кульку.
Тонко наріжте капусту на невеликі шматочки. Нагрійте в сотейнику вершки, додайте капусту, посоліть, перемішайте і тушкуйте на мінімальному вогні під кришкою 10 хв, потім відкрийте кришку і випаруйте рідину.
Яйця зваріть круто. Остудіть під холодною водою, очистіть і дрібно наріжте. Додайте в капусту, поперчіть, ще посоліть за потреби, перемішайте й остудіть начинку.
Застеліть деко папером для випікання. Розкачайте кожну кульку тіста в корж, у центр викладіть ложку начинки. Гарненько защипніть краї. Викладіть пиріжки швом донизу на деко і дайте їм постояти в теплому місці 20 хв.
Змастіть пиріжки сумішшю жовтків із вершками та випікайте приблизно 25 хв. Подавайте остиглими.
У таку начинку можна додати гриби, солодкий перець, морквину, м'ясо, сир або шинку.
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