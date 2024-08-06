Сладкий и ароматный: рецепт отличного сливового джема

Этот джем хорош тем, что с ним можно готовить пироги, и даже подавать к сырам.

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Сливовый джем — это сладкое и ароматное лакомство, которое готовится всего из трех ингредиентов. Его можно употреблять на завтрак, намазывая на тосты, или в качестве вкусной начинки для других десертов, таких как печенье, торты и домашние пироги. Также его можно подавать к мясу, как соус, или к сырам. Рецептом поделились Giallo Zafferano.

Сливовый джем

Ингредиенты примерно на 800 г джема:

слива целиком — 1,15 кг;

сахар — 400 г;

сок одного лимона.

Чтобы приготовить сливовое варенье, сливы промойте под проточной водой и удалите косточки. Разрезаем их на кусочки. После удаления косточки получится около 1 кг мякоти. Положите сливы в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок.

Варите на маленьком огне и время от времени помешивайте, чтобы джем не прилип ко дну. Продолжайте варить, пока джем не загустеет. Это займет около часа. Чтобы проверить готовность, проведите тест с блюдцем: налейте на блюдце чайную ложку варенья и дайте остыть. Наклоните блюдце и проверьте, будет ли джем сползать по блюдцу. Если нет – джем готов.

В противном случае продолжайте варить еще несколько минут и снова проверьте консистенцию таким же образом.

Разлейте еще кипящее варенье в заранее простерилизованные банки и закройте крышками. Переверните банки вверх дном на ткань, пока они еще горячие, и дайте им остыть в перевернутом виде, это поможет образоваться вакууму. Всегда проверяйте, создан ли вакуум: если крышка в центре щелкнет, это означает, что вакуум не создан и варенье нельзя употреблять.

Сливовое варенье можно хранить около 3 месяцев при условии, что вакуумная укупорка прошла правильно и банки хранятся в сухом прохладном месте, вдали от источников света и тепла.

После открытия банки рекомендуется хранить в холодильнике и употребить максимум в течение 3-4 дней.

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