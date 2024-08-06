Солодкий і ароматний: рецепт чудового сливового джему

Цей джем хороший тим, що з ним можна готувати пироги, і навіть подавати до сирів.

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Сливовий джем — це солодкі та ароматні ласощі, які готуються всього з трьох інгредієнтів. Його можна вживати на сніданок, намазуючи на тости, або як смачну начинку для інших десертів, як-от печиво, торти та домашні пироги. Також його можна подавати до м'яса, як соус, або до сирів. Рецептом поділилися Giallo Zafferano.

Сливовий джем

Інгредієнти приблизно на 800 г джему:

слива цілком — 1,15 кг;

цукор — 400 г;

сік одного лимона.

Щоб приготувати сливове варення, сливи промийте під проточною водою і видаліть кісточки. Розрізаємо їх на шматочки. Після видалення кісточки вийде приблизно 1 кг м'якоті. Покладіть сливи в каструлю, додайте цукор і лимонний сік.

Варіть на маленькому вогні та час від часу помішуйте, щоб джем не прилип до дна. Продовжуйте варити, поки джем не загусне. Це займе приблизно годину. Щоб перевірити готовність, проведіть тест із блюдцем: налийте на блюдце чайну ложку варення і дайте охолонути. Нахиліть блюдце і перевірте, чи буде джем сповзати по блюдцю. Якщо ні — джем готовий.

В іншому разі продовжуйте варити ще кілька хвилин і знову перевірте консистенцію у такий самий спосіб.

Розлийте варення, яке ще кипить, у заздалегідь простерилізовані банки та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном на тканину, поки вони ще гарячі, і дайте їм охолонути в перевернутому вигляді, це допоможе утворитися вакууму. Завжди перевіряйте, чи створено вакуум: якщо кришка в центрі клацне, це означає, що вакуум не створено і варення не можна вживати.

Сливове варення можна зберігати майже 3 місяці за умови, що вакуумне закупорювання відбулося правильно, а банки зберігають у сухому прохолодному місці, подалі від джерел світла і тепла.

Після відкриття банки рекомендується зберігати в холодильнику і вжити максимум протягом 3–4 днів.

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