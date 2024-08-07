Вафельный рулет с желе: пошаговый рецепт приготовления

Желе для этого рулета можно брать любое. После приготовления готовое блюдо необходимо отправить на несколько часов в холодильник.

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Вафельные коржи, которые можно купить в любом супермаркете, отлично подходят не только для тортов со сгущенкой, но и для других десертов. Например, для рулетов с желе. Как приготовить это вкусное и необычное лакомство, рассказали на сайте Cookpad.

Вафельный рулет с желе

Ингредиенты:

вафли квадратные – 5 шт;

желе любое (галаретка) – 2 упаковки;

вода – 350 мл;

крекер с какао – 1 пачка;

вода – 500 мл;

какао – 50 гр;

сахар – 200 гр;

ванильный сахар – 15 гр;

молоко – 100 мл;

кокосовая стружка – 100 гр;

сахарная пудра – 140 гр;

масло сливочное – 350 гр.

Способ приготовления:

Воду вскипятить, добавить желе, размешать и разлить в две миски. Оставить застывать.

Для шоколадного крема смешать воду, сахар, какао и ванильный сахар, вскипятить, добавить молотый крекер.

Вафельные коржи смазать горячей шоколадной массой.

Для кокосового крема вскипятить молоко и залить им кокосовую стружку. Оставить на 15-20 минут.

Масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой, добавить кокосовую массу и снова взбить.

Смазать вафли кокосовым кремом, выложить полоску желе и свернуть в рулет.

Повторить процесс для всех пяти рулетов и поставить их в холодильник на несколько часов.

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