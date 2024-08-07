Вафельный рулет с желе: пошаговый рецепт приготовления
Желе для этого рулета можно брать любое. После приготовления готовое блюдо необходимо отправить на несколько часов в холодильник.
Вафельные коржи, которые можно купить в любом супермаркете, отлично подходят не только для тортов со сгущенкой, но и для других десертов. Например, для рулетов с желе. Как приготовить это вкусное и необычное лакомство, рассказали на сайте Cookpad.
Вафельный рулет с желе
Ингредиенты:
- вафли квадратные – 5 шт;
- желе любое (галаретка) – 2 упаковки;
- вода – 350 мл;
- крекер с какао – 1 пачка;
- вода – 500 мл;
- какао – 50 гр;
- сахар – 200 гр;
- ванильный сахар – 15 гр;
- молоко – 100 мл;
- кокосовая стружка – 100 гр;
- сахарная пудра – 140 гр;
- масло сливочное – 350 гр.
Способ приготовления:
Воду вскипятить, добавить желе, размешать и разлить в две миски. Оставить застывать.
Для шоколадного крема смешать воду, сахар, какао и ванильный сахар, вскипятить, добавить молотый крекер.
Вафельные коржи смазать горячей шоколадной массой.
Для кокосового крема вскипятить молоко и залить им кокосовую стружку. Оставить на 15-20 минут.
Масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой, добавить кокосовую массу и снова взбить.
Смазать вафли кокосовым кремом, выложить полоску желе и свернуть в рулет.
Повторить процесс для всех пяти рулетов и поставить их в холодильник на несколько часов.
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