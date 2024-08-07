Вафельний рулет з желе: покроковий рецепт приготування

Желе для цього рулету можна брати будь-яке. Після приготування готову страву необхідно поставити на кілька годин у холодильник.

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Вафельні коржі, які можна купити в будь-якому супермаркеті, чудово підходять не тільки для тортів зі згущеним молоком, а й для інших десертів. Наприклад, для рулетів із желе. Як приготувати ці смачні та незвичайні ласощі, розповіли на сайті Cookpad.

Вафельний рулет із желе

Інгредієнти:

вафлі квадратні — 5 шт;

желе будь-яке (галаретка) — 2 упаковки;

вода — 350 мл;

крекер із какао — 1 пачка;

вода — 500 мл;

какао — 50 г;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 15 г;

молоко — 100 мл;

кокосова стружка — 100 г;

цукрова пудра — 140 г;

масло вершкове — 350 г.

Спосіб приготування:

Воду закип'ятити, додати желе, розмішати і розлити у дві миски. Залишити застигати.

Для шоколадного крему змішати воду, цукор, какао і ванільний цукор, закип'ятити, додати мелений крекер.

Вафельні коржі змастити гарячою шоколадною сумішшю.

Для кокосового крему закип'ятити молоко і залити ним кокосову стружку. Залишити на 15-20 хвилин.

Масло кімнатної температури збити з цукровою пудрою, додати кокосову масу і знову збити.

Змастити вафлі кокосовим кремом, викласти смужку желе і згорнути в рулет.

Повторити процес для всіх п'яти рулетів і поставити їх у холодильник на кілька годин.

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