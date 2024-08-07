Вафельний рулет з желе: покроковий рецепт приготування
Желе для цього рулету можна брати будь-яке. Після приготування готову страву необхідно поставити на кілька годин у холодильник.
Вафельні коржі, які можна купити в будь-якому супермаркеті, чудово підходять не тільки для тортів зі згущеним молоком, а й для інших десертів. Наприклад, для рулетів із желе. Як приготувати ці смачні та незвичайні ласощі, розповіли на сайті Cookpad.
Вафельний рулет із желе
Інгредієнти:
- вафлі квадратні — 5 шт;
- желе будь-яке (галаретка) — 2 упаковки;
- вода — 350 мл;
- крекер із какао — 1 пачка;
- вода — 500 мл;
- какао — 50 г;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 15 г;
- молоко — 100 мл;
- кокосова стружка — 100 г;
- цукрова пудра — 140 г;
- масло вершкове — 350 г.
Спосіб приготування:
Воду закип'ятити, додати желе, розмішати і розлити у дві миски. Залишити застигати.
Для шоколадного крему змішати воду, цукор, какао і ванільний цукор, закип'ятити, додати мелений крекер.
Вафельні коржі змастити гарячою шоколадною сумішшю.
Для кокосового крему закип'ятити молоко і залити ним кокосову стружку. Залишити на 15-20 хвилин.
Масло кімнатної температури збити з цукровою пудрою, додати кокосову масу і знову збити.
Змастити вафлі кокосовим кремом, викласти смужку желе і згорнути в рулет.
Повторити процес для всіх п'яти рулетів і поставити їх у холодильник на кілька годин.
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