Вкусно и красиво: рецепт ленивых слоек за 15 минут (видео)

Слойки получаются настолько вкусными и красивыми, что не оставят равнодушными даже тех, кто не особо любит сладкое и выпечку.

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Быстрый и вкусный десерт скрасит даже самый невеселый день. Своим проверенным рецептом лакомства, которое поднимает настроение и готовится всего 15 минут, поделилась кулинарный блогер Валерия Велигура.

Ленивые слойки

Ингредиенты на 8 слоек:

тесто фило – 6 листов;

сливочное масло – 60 гр;

творог – 600 гр;

фрукты/ягоды;

мед/сахар/сироп/сахарозаменитель.

Способ приготовления:

Тесто фило разморозить и сложить один на один по три листа. По желанию можно смазать растопленным маслом. Разрезать на четыре части. Сверху каждую часть посыпать творогом и фруктами/ягодами. Сформировать слойки, как показано на видео, полить их медом.

Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 15 минут.

Достать из духовки, дать слойкам немного остыть и можно наслаждаться их вкусом.

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