Универсальный и очень вкусный десерт: пошаговый рецепт бисквитного торта со сметанным кремом и фруктами

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Такой бисквитный торт со сметанным кремом и фруктами — один из самых универсальных десертов, который легко и быстро готовится. Торт получается пышным и очень вкусным благодаря крему и кусочкам фруктов. Рецептом поделились на сайте Cookery.

Торт со сметанным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

восемь яиц;

сахар — 250 г;

сок лимона — 1 ч. л;

мука пшеничная — 300 г;

крахмал картофельный — 1 ст. л.

Для сметанного крема:

сметана 20% — 500 г;

сахар — 100 г;

желатин быстрорастворимый — 1 ст. л;

вода 5 ст. л.

Для начинки:

свежие ягоды, или кусочки фруктов (клубника, голубика, персики и т.д.) — 500 г.

Просейте муку в миску. Отделяем яичные белки от желтков. Для взбивания яиц используйте идеально чистую и сухую посуду. А емкость для белка должна быть высокой и большой, так как белковый ингредиент во время взбивания увеличится в объеме в 6-7 раз.

В чашу с белком добавляем свежевыжатый лимонный сок, так они будут лучше взбиваться. Миксер включаем на малую скорость и взбиваем белки 3-4 минуты, пока не получится субстанция с крупными пузырьками. После этого скорость миксера увеличиваем до средней и продолжаем взбивать еще 2-3 минуты, пока белок не приобретет пушистую белую консистенцию. В промежутках между взбиваниями с помощью столовой ложки в белковую массу насыпаем сахар.

Сахар добавляем постепенно, небольшими порциями. Когда весь сахар будет в белковой массе, включаем максимальную скорость и взбиваем белок до тех пор, пока он не станет плотным, гладким и однородным. Когда появятся белковые твердые пики, а масса не будет вытекать из наклоненной посуды, значит, белок готов.

Перекладываем взбитый белок в большую миску и добавляем к нему с помощью столовой ложки один за другим желтки. С помощью деревянной ложки хорошо и очень осторожно перемешиваем яичные ингредиенты между собой и пересыпаем в эту же емкость муку и картофельный крахмал. Благодаря крахмалу бисквит получится более пористым, и не будет крошиться во время нарезания торта.

Снова перемешиваем все компоненты снизу вверх. Если делать это обычными круговыми движениями, тесто может осесть, а бисквит потеряет свою легкость.

Тесто по консистенции получается как густая сметана.

Смазываем дно и бока формы для выпечки мягким сливочным маслом и после — застилаем емкость специальной бумагой. Выливаем тесто в форму и с помощью столовой ложки равномерно распределяем его по всей поверхности. После помещаем форму с тестом в уже разогретую до 180° духовку. Корж выпекается в течение 25-30 минут.

Во время запекания теста открывать духовку раньше времени нельзя, так как бисквит потеряет свою пышную пористую структуру.

По истечению отведенного времени проверяем готовность выпечки с помощью зубочистки. Если на зубочистке не будет налипшего теста — бисквит готов. Выключаем духовку и открываем дверцу, но пирог еще не вынимаем. Наш бисквит должен немного остыть.

Остывший корж разрезаем вдоль на две равные части.

Выбранные фрукты нарезаем небольшими кусочками. Посыпаем сахаром. Пусть постоят в течение 30 минут и пустят сок. Этим сиропом мы потом пропитаем корж.

Крем приготовить просто: взбиваем сметану и сахар венчиком.

Затем в небольшую миску высыпаем желатин и следом — наливаем в емкость горячую воду. С помощью чайной ложки хорошо перемешиваем компоненты до полного растворения желатина. Даем смеси остыть.

Затем переливаем ее тонкой струйкой в сметанную массу. С помощью венчика хорошо перемешиваем все компоненты до однородной кремообразной массы.

На широкое блюдо выкладываем одну часть коржа и с помощью столовой ложки выкладываем на ее поверхность равномерным слоем фрукты или ягоды. Поливаем сиропом.

После выкладываем на фруктовый слой сметанный крем. Накрываем вторым бисквитным коржом и повторяем процедуру укладки слоев.

Покрываем бисквит кремом, сверху украшаем фруктами и ягодами.

Перед подачей на стол бисквитный торт должен настояться в прохладном месте 30 минут, чтобы он пропитался кремом и сиропом.

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