Універсальний та дуже смачний десерт: покроковий рецепт бісквітного торта зі сметанним кремом і фруктами

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Такий бісквітний торт зі сметанним кремом і фруктами — один з найбільш універсальних десертів, який легко та швидко готується. Торт виходить пишним і дуже смачним завдяки крему і шматочкам фруктів. Рецептом поділились на сайті Cookery.

Торт зі сметанним кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

вісім яєць;

цукор — 250 г;

сік лимона — 1 ч. л.;

борошно пшеничне — 300 г;

крохмаль картопляний — 1 ст. л.

Для сметанного крему:

сметана 20% — 500 г;

цукор — 100 г;

желатин швидкорозчинний — 1 ст. л.;

вода 5 ст. л.

Для начинки:

свіжі ягоди, або шматочки фруктів (полуниці, лохина, персики тощо) — 500 г.

Просійте борошно у миску. Відокремлюємо яєчні білки від жовтків. Для збивання яєць використовуйте ідеально чистий і сухий посуд, а ємність для білка повинна бути високою і великою, бо білковий інгредієнт під час збивання збільшиться в об'ємі в 6-7 разів.

У чашу з білком додаємо свіжовичавлений лимонний сік, так вони краще збиватимуться. Міксер включаємо на малу швидкість і збиваємо білки 3-4 хвилини, поки не вийде субстанція з великими бульбашками. Після цього швидкість міксера збільшуємо до середньої і продовжуємо збивати ще 2-3 хвилини, поки білок не набуде пухнастої білої консистенції. У проміжках між взбиваннями за допомогою столової ложки в білкову масу насипаємо цукор.

Цукор додаємо поступово, невеликими порціями. Коли весь цукор буде в білковій масі, вмикаємо максимальну швидкість і збиваємо білок доти, доки він не стане щільним, гладким і однорідним. Коли з'являться білкові тверді піки, а маса не буде витікати з нахиленого посуду — білок готовий.

Перекладаємо збитий білок у велику миску і додаємо до нього за допомогою столової ложки один за іншим жовтки. Дерев'яною ложкою добре і дуже обережно перемішуємо яєчні інгредієнти між собою і пересипаємо в цю ж ємність борошно і картопляний крохмаль. Завдяки крохмалю бісквіт вийде більш пористим і не буде кришитися під час нарізання торта.

Знов перемішуємо всі компоненти знизу догори. Якщо робити це звичайними круговими рухами, тісто може осісти, а бісквіт втратить свою легкість.

Тісто по консистенції виходить як густа сметана.

Змащуємо дно і боки форми для випічки м'яким вершковим маслом і після — застеляємо ємність спеціальним папером. Виливаємо тісто у форму і за допомогою столової ложки рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Після поміщаємо форму з тістом у заздалегідь розігріту до 180° духовку. Корж випікається протягом 25-30 хвилин.

Під час запікання тіста відкривати духовку раніше часу не можна, тому що бісквіт втратить свою пишну пористу структуру.

По закінченню відведеного часу перевіряємо готовність випічки за допомогою зубочистки. Якщо на зубочистці не буде налиплого тіста — бісквіт готовий. Вимикаємо духовку і відкриваємо дверцята, але пиріг ще не виймаємо. Наш бісквіт має трохи охолонути.

Остиглий корж розрізаємо вздовж на дві рівні частини.

Вибрані фрукти нарізаємо невеличкими шматочками. Посипаємо цукром. Хай постоять протягом 30 хвилин і пустять сік. Цим сиропом ми потім просочимо корж.

Крем приготувати просто: збиваємо сметану та цукор віночком.

Потім в невелику миску висипаємо желатин і наливаємо у ємність гарячу воду. За допомогою чайної ложки добре перемішуємо компоненти до повного розчинення желатину. Даємо суміші охолонути.

Потім переливаємо її тонкою цівкою в сметанну масу. Віночком добре перемішуємо всі компоненти до однорідної кремоподібної маси.

На широке блюдо викладаємо одну частину коржа і столовою ложкою викладаємо на її поверхню рівномірним шаром фрукти або ягоди. Поливаємо сиропом.

Після викладаємо на фруктовий шар сметанний крем. Накриваємо другим бісквітним коржем і повторюємо процедуру укладання шарів.

Вкриваємо бісквіт кремом, зверху прикрашаємо фруктами та ягодами.

Перед подачею на стіл бісквітний торт повинен настоятися в прохолодному місці 30 хвилин, щоб він просочився кремом та сиропом.

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