Ароматное и очень вкусное: рецепт варенья из айвы с орехами
Сезон айвы начинается в сентябре. И самое время готовить это необычное варенье.
Из айвы с сильным ароматом и терпким привкусом получается очень вкусное варенье. Кисло-сладкое айвовое варенье идеально подходит для тостов, овсянки, блинчиков, а также в качестве начинки к пирогам. Рецептом поделились на сайте Cookorama.
Варенье из айвы с орехами
Ингредиенты:
- айва — 1 кг;
- сахар — 850 г;
- холодная вода — 200 мл;
- сок лимона — 15 мл;
- орехи грецкие — 120 г.
Помойте айву и разрежьте на четыре части. Вырежьте семена, а мякоть нарежьте небольшими кусочками. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты.
Добавьте подготовленную айву и после закипания готовьте на минимальном огне один час. Добавьте очищенные грецкие орехи и готовьте еще 25-30 минут до красивого янтарного цвета. Горячее варенье разложите по сухим стерилизованным баночкам.
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