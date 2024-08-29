Ароматное и очень вкусное: рецепт варенья из айвы с орехами

Сезон айвы начинается в сентябре. И самое время готовить это необычное варенье.

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Из айвы с сильным ароматом и терпким привкусом получается очень вкусное варенье. Кисло-сладкое айвовое варенье идеально подходит для тостов, овсянки, блинчиков, а также в качестве начинки к пирогам. Рецептом поделились на сайте Cookorama.

Варенье из айвы с орехами

Ингредиенты:

айва — 1 кг;

сахар — 850 г;

холодная вода — 200 мл;

сок лимона — 15 мл;

орехи грецкие — 120 г.

Помойте айву и разрежьте на четыре части. Вырежьте семена, а мякоть нарежьте небольшими кусочками. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты.

Добавьте подготовленную айву и после закипания готовьте на минимальном огне один час. Добавьте очищенные грецкие орехи и готовьте еще 25-30 минут до красивого янтарного цвета. Горячее варенье разложите по сухим стерилизованным баночкам.

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