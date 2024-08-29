Ароматне та дуже смачне: рецепт варення із айви з горіхами
Сезон айви починається у вересні. І саме час готувати це незвичайне варення.
З айви з сильним ароматом та терпким присмаком виходить дуже смачне варення. Кисло-солодке айвове варення ідеально підходить для тостів, вівсянки, млинчиків, а також у якості начинки до пирогів. Рецептом поділились на сайті Cookorama.
Варення із айви з горіхами
Інгредієнти:
- айва — 1 кг;
- цукор — 850 г;
- холодна вода — 200 мл;
- сік лимона — 15 мл;
- горіхи волоські — 120 г.
Помийте айву і розріжте на чотири частини. Виріжте насіння, а м'якоть наріжте невеликими шматочками. У каструлю налийте воду, додайте цукор та лимонний сік, доведіть до кипіння та проваріть 2-3 хвилини.
Додайте підготовлену айву і після закипання готуйте на мінімальному вогні одну годину. Додайте очищені волоські горіхи та готуйте ще 25-30 хвилин до красивого бурштинового кольору. Гаряче варення розкладіть по сухім стерилізованим баночкам.
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