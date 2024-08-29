Ароматне та дуже смачне: рецепт варення із айви з горіхами

Сезон айви починається у вересні. І саме час готувати це незвичайне варення.

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З айви з сильним ароматом та терпким присмаком виходить дуже смачне варення. Кисло-солодке айвове варення ідеально підходить для тостів, вівсянки, млинчиків, а також у якості начинки до пирогів. Рецептом поділились на сайті Cookorama.

Варення із айви з горіхами

Інгредієнти:

айва — 1 кг;

цукор — 850 г;

холодна вода — 200 мл;

сік лимона — 15 мл;

горіхи волоські — 120 г.

Помийте айву і розріжте на чотири частини. Виріжте насіння, а м'якоть наріжте невеликими шматочками. У каструлю налийте воду, додайте цукор та лимонний сік, доведіть до кипіння та проваріть 2-3 хвилини.

Додайте підготовлену айву і після закипання готуйте на мінімальному вогні одну годину. Додайте очищені волоські горіхи та готуйте ще 25-30 хвилин до красивого бурштинового кольору. Гаряче варення розкладіть по сухім стерилізованим баночкам.

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