Получаются очень хрустящими: рецепт соленых огурцов по бабушкиному рецепту

Такие огурчики отлично подходят к жареной картошке. И очень просто готовятся.

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Огурцы по такому рецепту получаются хрустящими и пикантными. Главное, выбирать небольшие крепкие огурчики, которые не придется резать на части. Фокус расскажет, как их заготовить на зиму.

Хрустящие соленые огурцы

Ингредиенты:

огурцы — 700 г;

соль — по вкусу;

листья черной смородины — 5 штук;

листья хрена — 1½ штуки;

хрен — 20 г;

перец чили — 10 г;

стебли укропа — 1 штука;

уксус 9% — 2 ст. л.

Хорошо помойте огурцы и простерилизуйте банки. Уложите в них листья хрена и прочие травы. На полуторалитровую банку нужно взять 4–5 листков черной смородины и зонтик укропа.

Нарежьте острый перец колечками – на каждую банку пойдет по 3-4 колечка. Это придаст приятную пикантность.

Положите половину листика хрена — и несколько нарезанных кружков корня хрена. Уложите огурцы в банку, и старайтесь укладывать плотнее.

Сверху накройте огурчики листиком хрена. И заливайте рассолом. Рецептов рассола много, но эти два самые простые.

Растворите соль в холодной воде из расчета 2 столовые ложки соли на литр воды. Залейте рассол в банки, закройте крышкой и поставьте в прохладное место на хранение. Через 30 суток огурцы уже можно пробовать.

Но если прохладного места у вас нет, а время есть, то приготовьте очень соленый раствор. Проверяется это сырым яйцом – когда оно всплывает – рассол достаточно соленый.

Залейте огурцы рассолом и поставьте в прохладное место на пару дней. Когда начнется брожение и рассол пойдет пузырями, его нужно слить. Залейте огурцы чистой холодной водой без соли, добавьте в каждую банку по 2 столовых ложки 9 % уксуса. Закрывайте банку и открывайте через 30 суток. Огурчики – готовы.

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