Виходять дуже хрусткими: рецепт солоних огірків за бабусиним рецептом

Такі огірочки чудово пасують до смаженої картоплі. І дуже просто готуються.

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Огірки за таким рецептом виходять хрусткими та пікантними. Головне, вибирати невеликі міцні овочі, які не доведеться різати на частини. Фокус розповість, як їх заготовити на зиму.

Хрусткі солоні огірки

Інгредієнти:

огірки — 700 г;

сіль — до смаку;

листя чорної смородини — 5 штук;

листя хрону — 1,5 штуки;

хрін — 20 г;

перець чилі — 10 г;

стебла кропу — 1 штука;

оцет 9% — 2 ст. л.

Добре помийте огірки та простерилізуйте банки. Покладіть у них листя хрону та інші трави. На півторалітрову банку потрібно взяти 4-5 листків чорної смородини і парасольку кропу.

Наріжте гострий перець кільцями — на кожну банку піде по 3-4 кільця. Це додасть приємної пікантності.

Покладіть половину листочка хрону і кілька нарізаних кружечків кореня хрону. Покладіть огірки в банку і намагайтеся укладати щільніше.

Зверху накрийте огірочки листочком хрону і заливайте розсолом. Рецептів розсолу багато, але ці два найпростіші.

Розчиніть сіль у холодній воді з розрахунку 2 столові ложки солі на літр води. Залийте розсіл у банки, закрийте кришкою і поставте в прохолодне місце на зберігання. Через 30 діб огірки вже можна куштувати.

Але якщо прохолодного місця у вас немає, а час є, то приготуйте дуже солоний розчин. Перевіряється це сирим яйцем — коли воно спливає — розсіл досить солоний.

Залийте огірки розсолом і поставте в прохолодне місце на кілька днів. Коли почнеться бродіння і розсіл піде бульбашками, його потрібно злити. Залийте огірки чистою холодною водою без солі, додайте в кожну банку по 2 столові ложки 9 % оцту. Закривайте банку і відкривайте через 30 діб. Огірочки — готові.

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