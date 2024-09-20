Крем-суп из тыквы с грушей: рецепт изысканного блюда
Суп имеет очень нежную консистенцию и чудесный аромат.
Сентябрь — пора дозревания тыквы. Это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, в качестве мочегонного средства. Тыкву применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ, при гипертонии, туберкулезе. Поэтому неудивительно, что она пользуется большой любовью в кулинарии. Предлагаем вам рецепт изысканного блюда от одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря — крем-суп из тыквы с грушей. Сочетание ингредиентов дает нежный и мягкий вкус, который не оставит вас равнодушными.
Крем-суп из тыквы с грушей
Ингредиенты:
- тыква — 600 гр;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- груша — 1 шт;
- сливочное масло — 40 гр;
- вода — 100 мл;
- мускатный орех — щепотка;
- соль и перец по вкусу;
- сливки и сыр дорблю для подачи.
Способ приготовления:
Тыкву нарезать одинаковым кубиком и обжарить с луком до слегка румяного цвета, затем добавить грушу и обжарить в течение трех минут. Добавить воду, убавить огонь до минимального, накрыть крышкой и томить 15 минут.
Далее поместить все в блендер, добавить по вкусу мускатный орех, соль и перец, перебить до пюреобразного состояния.
При подаче добавить в каждую тарелку немного сливок и сыра.
Читайте также:
Заготовки на зиму: рецепт варенья из тыквы
Пирог с тыквой и курицей под сливочно-сырной заливкой: рецепт ароматной домашней выпечки