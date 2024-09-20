Крем-суп из тыквы с грушей: рецепт изысканного блюда

Суп имеет очень нежную консистенцию и чудесный аромат.

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Сентябрь — пора дозревания тыквы. Это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, в качестве мочегонного средства. Тыкву применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ, при гипертонии, туберкулезе. Поэтому неудивительно, что она пользуется большой любовью в кулинарии. Предлагаем вам рецепт изысканного блюда от одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря — крем-суп из тыквы с грушей. Сочетание ингредиентов дает нежный и мягкий вкус, который не оставит вас равнодушными.

Крем-суп из тыквы с грушей

Ингредиенты:

тыква — 600 гр;

лук — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

груша — 1 шт;

сливочное масло — 40 гр;

вода — 100 мл;

мускатный орех — щепотка;

соль и перец по вкусу;

сливки и сыр дорблю для подачи.

Способ приготовления:

Тыкву нарезать одинаковым кубиком и обжарить с луком до слегка румяного цвета, затем добавить грушу и обжарить в течение трех минут. Добавить воду, убавить огонь до минимального, накрыть крышкой и томить 15 минут.

Далее поместить все в блендер, добавить по вкусу мускатный орех, соль и перец, перебить до пюреобразного состояния.

При подаче добавить в каждую тарелку немного сливок и сыра.

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