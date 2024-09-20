Крем-суп із гарбуза з грушею: рецепт вишуканої страви
Суп має дуже ніжну консистенцію та чудовий аромат.
Вересень — пора дозрівання гарбуза. Це природний засіб очищення організму, для виведення рідини, поліпшення травлення, як сечогінний засіб. Гарбуз застосовують у програмах лікувальних дієт, для поліпшення зору, обміну речовин, за гіпертонії, туберкульозу. Тому не дивно, що він користується великою любов'ю в кулінарії. Пропонуємо вам рецепт вишуканої страви від одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря — крем-суп із гарбуза з грушею. Поєднання інгредієнтів дає ніжний і м'який смак, який не залишить вас байдужими.
Крем-суп із гарбуза з грушею
Інгредієнти:
- гарбуз — 600 г;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- груша — 1 шт;
- вершкове масло — 40 г;
- вода — 100 мл;
- мускатний горіх — щіпка;
- сіль і перець за смаком;
- вершки та сир дорблю для подачі.
Спосіб приготування:
Гарбуз нарізати однаковими кубиками й обсмажити з цибулею до злегка рум'яного кольору, потім додати грушу й обсмажити протягом трьох хвилин. Додати воду, зменшити вогонь до мінімального, накрити кришкою і томити 15 хвилин.
Далі помістити все в блендер, додати за смаком мускатний горіх, сіль і перець, перебити до пюреподібного стану.
Під час подачі додати в кожну тарілку трохи вершків і сиру.
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