Крем-суп із гарбуза з грушею: рецепт вишуканої страви

Суп має дуже ніжну консистенцію та чудовий аромат.

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Вересень — пора дозрівання гарбуза. Це природний засіб очищення організму, для виведення рідини, поліпшення травлення, як сечогінний засіб. Гарбуз застосовують у програмах лікувальних дієт, для поліпшення зору, обміну речовин, за гіпертонії, туберкульозу. Тому не дивно, що він користується великою любов'ю в кулінарії. Пропонуємо вам рецепт вишуканої страви від одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря — крем-суп із гарбуза з грушею. Поєднання інгредієнтів дає ніжний і м'який смак, який не залишить вас байдужими.

Крем-суп із гарбуза з грушею

Інгредієнти:

гарбуз — 600 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

груша — 1 шт;

вершкове масло — 40 г;

вода — 100 мл;

мускатний горіх — щіпка;

сіль і перець за смаком;

вершки та сир дорблю для подачі.

Спосіб приготування:

Гарбуз нарізати однаковими кубиками й обсмажити з цибулею до злегка рум'яного кольору, потім додати грушу й обсмажити протягом трьох хвилин. Додати воду, зменшити вогонь до мінімального, накрити кришкою і томити 15 хвилин.

Далі помістити все в блендер, додати за смаком мускатний горіх, сіль і перець, перебити до пюреподібного стану.

Під час подачі додати в кожну тарілку трохи вершків і сиру.

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