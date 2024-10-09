Минус 7 кг: рецепт чудо-напитка для похудения (видео)

Употребляя этот напиток, не стоит забывать о правильном питании и физической активности. Только тогда результат не заставит себя ждать.

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Вопрос "Что бы такого съесть или выпить, чтобы похудеть?" задавали себе многие из тех, кто сидит на диете. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась своим рецептом витаминного жиросжигающего чудо-напитка, который, как она утверждает, помогает сбросить лишние килограммы и убрать отеки. Она назвала его "Жир, уходи".

Витаминный напиток для похудения

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт (несладкое, можно приготовить и без яблока);

киви — 3 шт;

лимон — 2–3 дольки;

вода — 200–300 мл.

Способ приготовления:

Все ингредиенты измельчить в блендере. Всю воду сразу не стоит добавлять, чтобы она не вытекала из блендера. Часть воды можно добавить после того, как основную массу хорошо измельчили.

Употреблять такой напиток нужно за 15 минут до еды. Не стоит забывать придерживаться правильного питания и не переедать, а также не игнорировать визическую активность.

Стаканом этого напитка можно заменить ужин. При соблюдении всех правил можно потерять до 7 килограммов в период от двух недель до месяца.

Этот напиток стоит принимать только после консультации с гастроэнтерологом тем, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит, эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты).

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