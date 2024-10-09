Мінус 7 кг: рецепт диво-напою для схуднення (відео)

Вживаючи цей напій, не варто забувати про правильне харчування та фізичну активність. Тільки тоді результат не змусить себе чекати.

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Питання "Що б такого з'їсти чи випити, щоб схуднути?" ставили собі багато хто з тих, хто сидить на дієті. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася своїм рецептом вітамінного жироспалювального диво-напою, що, як вона стверджує, допомагає скинути зайві кілограми і прибрати набряки. Вона назвала його "Жир, йди".

Вітамінний напій для схуднення

Інгредієнти:

яблуко — 1 шт (несолодке, можна приготувати і без яблука);

ківі — 3 шт;

лимон — 2–3 часточки;

вода — 200–300 мл.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти подрібнити в блендері. Усю воду одразу не варто додавати, щоб вона не витікала з блендера. Частину води можна додати після того, як основну масу добре подрібнили.

Вживати такий напій потрібно за 15 хвилин до їди. Не варто забувати дотримуватися правильного харчування і не переїдати, а також не ігнорувати фізичну активність.

Склянкою цього напою можна замінити вечерю. У разі дотримання всіх правил можна втратити до 7 кілограмів у період від двох тижнів до місяця.

Цей напій варто вживати тільки після консультації з гастроентерологом тим, у кого є хвороби шлунково-кишкового тракту (гастрит, ерозії та виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, ентерити).

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.