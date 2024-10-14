Новый вкус: рецепт куриной печени в томатном соусе

Чтобы печень была мягче и нежнее, ее необходимо слегка отбить, но не превращать в кашу.

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Нежная куриная печень в томатном соусе — отличная добавка к любому гарниру на обед или ужин. Она готовится очень просто и получается вкусной и сытной. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.

Печень в томатном соусе

Ингредиенты:

куриная печень — 650 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

молотая паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

луковица среднего размера — 1 шт.;

томатная паста или соус — 70 г;

мед — 1 ч. л.;

укроп — по желанию.

Способ приготовления:

Печень помыть, обрезать пленочки, жир и все лишнее, порезать на полоски. После этого печень легонько отбить. Задание – разбить структуру, но не превратить печень ее в кашу.

В миске соединить соевый соус, крахмал, масло, чеснок, пропущенный через пресс, немного соли и паприку. Хорошо перемешать, всыпать печень и снова хорошенько все перемешать. Накрыть крышкой или затянуть пленкой, оставить на 30 минут.

Разогреть сковороду и, не добавляя масло, жарить печень на средне-высоком нагреве 4-5 минут, часто перемешивая.

Добавляем к печени мелко порезанный лук и жарить вместе 2-3 минуты.

Пока жарится печень, делаем томатный соус, перемешав томатную пасту, мелко порубленный укроп и мед.

Соус влить в сковородку к печени. Убавить огонь и жарить еще 5 минут.

Затем накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 15 минут, чтобы печень настоялась.

Такая печень очень вкусная с картофельным пюре, рисом и др.

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