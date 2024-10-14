Новый вкус: рецепт куриной печени в томатном соусе
Чтобы печень была мягче и нежнее, ее необходимо слегка отбить, но не превращать в кашу.
Нежная куриная печень в томатном соусе — отличная добавка к любому гарниру на обед или ужин. Она готовится очень просто и получается вкусной и сытной. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан.
Печень в томатном соусе
Ингредиенты:
- куриная печень — 650 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- молотая паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- луковица среднего размера — 1 шт.;
- томатная паста или соус — 70 г;
- мед — 1 ч. л.;
- укроп — по желанию.
Способ приготовления:
Печень помыть, обрезать пленочки, жир и все лишнее, порезать на полоски. После этого печень легонько отбить. Задание – разбить структуру, но не превратить печень ее в кашу.
В миске соединить соевый соус, крахмал, масло, чеснок, пропущенный через пресс, немного соли и паприку. Хорошо перемешать, всыпать печень и снова хорошенько все перемешать. Накрыть крышкой или затянуть пленкой, оставить на 30 минут.
Разогреть сковороду и, не добавляя масло, жарить печень на средне-высоком нагреве 4-5 минут, часто перемешивая.
Добавляем к печени мелко порезанный лук и жарить вместе 2-3 минуты.
Пока жарится печень, делаем томатный соус, перемешав томатную пасту, мелко порубленный укроп и мед.
Соус влить в сковородку к печени. Убавить огонь и жарить еще 5 минут.
Затем накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 15 минут, чтобы печень настоялась.
Такая печень очень вкусная с картофельным пюре, рисом и др.
Читайте также: