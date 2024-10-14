Новий смак: рецепт курячої печінки в томатному соусі
Щоб печінка була м'якшою і ніжнішою, її необхідно злегка відбити, але не перетворювати на кашу.
Ніжна куряча печінка в томатному соусі — чудова добавка до будь-якого гарніру на обід або вечерю. Вона готується дуже просто і виходить смачною та ситною. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан.
Печінка в томатному соусі
Інгредієнти:
- куряча печінка — 650 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- мелена паприка — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- цибулина середнього розміру — 1 шт.;
- томатна паста або соус — 70 г;
- мед — 1 ч. л.;
- кріп — на бажання.
Спосіб приготування:
Печінку помити, обрізати плівочки, жир і все зайве, порізати на смужки. Після цього печінку легенько відбити. Завдання — розбити структуру, але не перетворити печінку на кашу.
У мисці з'єднати соєвий соус, крохмаль, олію, часник, пропущений через прес, трохи солі та паприку. Добре перемішати, всипати печінку і знову гарненько все перемішати. Накрити кришкою або затягнути плівкою, залишити на 30 хвилин.
Розігріти сковорідку і, не додаючи олію, смажити печінку на середньо-високому нагріванні 4-5 хвилин, часто перемішуючи.
Додаємо до печінки дрібно порізану цибулю і смажимо разом 2-3 хвилини.
Поки смажиться печінка, робимо томатний соус, перемішавши томатну пасту, дрібно посічений кріп і мед.
Соус влити в сковорідку до печінки. Зменшити вогонь і смажити ще 5 хвилин.
Потім накрити кришкою, вимкнути вогонь і залишити на 15 хвилин, щоб печінка настоялася.
Така печінка дуже смачна з картопляним пюре, рисом тощо.
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