Сочные отбивные: рецепт вкуснейшего блюда из свинины

Чтобы отбивные буквально таяли во рту, им необходимо дать промариноваться несколько часов.

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Отбивные – идеальное дополнение к любому гарниру для сытного обеда или ужина. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт этого блюда. Своим способом их приготовления поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". По ее рецепту отбивные из свинины получаются очень сытными, сочными и вкусными.

Сочные отбивные

Ингредиенты:

свининам(вырезка) – 1 кг;

соль – 1 ч. л;

перец – 1/2 ч. л;

чеснок – 3-5 зубчиков;

газированная столовая вода – 400 мл;

яйца – 4 шт;

мука – для обваливания;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

Свинину порезать на куски и хорошо отбить с обеих сторон. В широкую миску выдавить чеснок, добавить соль, перец и газировку, перемешать. Выложить туда же отбивные и отправить в холодильник на несколько часов, чтобы мясо хорошо промариновалось.

Затем каждую отбивную обвалять сначала в муке, затем во взбитых подсоленных яйцах и обжарить на масле на сковороде с обеих сторон до золотистости.

Подавать отбивные можно с картофельным пюре, макаронами, гречкой, рисом и т. п.

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