Соковиті відбивні: рецепт смачної страви зі свинини

Щоб відбивні буквально танули в роті, їм необхідно дати промаринуватися кілька годин.

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Відбивні — ідеальне доповнення до будь-якого гарніру для ситного обіду чи вечері. У кожної господині є свій перевірений рецепт цієї страви. Своїм способом їх приготування поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". За її рецептом відбивні зі свинини виходять дуже ситними, соковитими та смачними.

Соковиті відбивні

Інгредієнти:

свинини (вирізка) — 1 кг;

сіль — 1 ч. л;

перець — 1/2 ч. л;

часник — 3-5 зубчиків;

газована столова вода — 400 мл;

яйця — 4 шт;

борошно — для обвалювання;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Свинину порізати на шматки і добре відбити з обох боків. У широку миску видавити часник, додати сіль, перець і газовану воду, перемішати. Викласти туди ж відбивні та відправити в холодильник на кілька годин, щоб м'ясо добре промаринувалося.

Потім кожну відбивну обваляти спочатку в борошні, потім у збитих підсолених яйцях і обсмажити на олії на сковороді з обох боків до золотистості.

Подавати відбивні можна з картопляним пюре, макаронами, гречкою, рисом тощо.

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