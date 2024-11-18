Вкусно, нежно и полезно: рецепт очень простых куриных колбасок

Колбаски, приготовленные из натуральных продуктов и без вредных добавок, особенно понравятся детям.

Вкусные и быстрые колбаски из натуральных продуктов – блюдо, которое особенно понравится даже самым капризным детям. На приготовление колбасок уйдет совсем немного времени, а результат очень приятно порадует. Рецептом этого лакомства поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Куриные колбаски

Ингредиенты:

куриная грудка – 300-400 гр;

капуста – 100-150 гр;

морковь небольшая – 1 шт;

лук – 1/2 головки;

сметана или греческий йогурт – 1 ст. л;

томатная паста – 1 ч. л;

зелень (можно не добавлять);

соль, черный перец, паприка, (чеснок по желанию).

Способ приготовления:

Все ингредиенты измельчить. Делать это нужно паузами (импульсно), чтобы блендер, если он не сильно мощный, не сгорел.

Готовый фарш поместить в полиэтиленовый пакет, срезать угол и выдавить фарш в виде полосок на сковородку. Готовить почти без масла (в смазанной маслом сковороде с антипригарным покрытием) с двух сторон по 2-3 минуты.

Готовые колбаски можно подавать с любым соусом.

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