Смачно, ніжно і корисно: рецепт дуже простих курячих ковбасок

Ковбаски, приготовані з натуральних продуктів і без шкідливих добавок, особливо сподобаються дітям.

Смачні та швидкі ковбаски з натуральних продуктів — страва, яка особливо сподобається навіть найпримхливішим дітям. На приготування ковбасок піде зовсім небагато часу, а результат дуже приємно порадує. Рецептом цих ласощів поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Курячі ковбаски

Інгредієнти:

куряче філе – 300-400 г;

капуста – 100-150 г;

морква невелика – 1 шт;

цибуля – 1/2 головки;

сметана або грецький йогурт – 1 ст. л;

томатна паста – 1 ч. л;

зелень (можна не додавати);

сіль, чорний перець, паприка, (часник за бажанням).

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти подрібнити. Робити це потрібно паузами (імпульсно), щоб блендер, якщо він не дуже потужний, не згорів.

Готовий фарш помістити в поліетиленовий пакет, зрізати кут і видавити фарш у вигляді смужок на сковорідку. Готувати майже без олії (у змащеній олією сковорідці з антипригарним покриттям) з двох боків по 2-3 хвилини.

Готові ковбаски можна подавати з будь-яким соусом.

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