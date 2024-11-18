Смачно, ніжно і корисно: рецепт дуже простих курячих ковбасок
Ковбаски, приготовані з натуральних продуктів і без шкідливих добавок, особливо сподобаються дітям.
Смачні та швидкі ковбаски з натуральних продуктів — страва, яка особливо сподобається навіть найпримхливішим дітям. На приготування ковбасок піде зовсім небагато часу, а результат дуже приємно порадує. Рецептом цих ласощів поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Курячі ковбаски
Інгредієнти:
- куряче філе – 300-400 г;
- капуста – 100-150 г;
- морква невелика – 1 шт;
- цибуля – 1/2 головки;
- сметана або грецький йогурт – 1 ст. л;
- томатна паста – 1 ч. л;
- зелень (можна не додавати);
- сіль, чорний перець, паприка, (часник за бажанням).
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти подрібнити. Робити це потрібно паузами (імпульсно), щоб блендер, якщо він не дуже потужний, не згорів.
Готовий фарш помістити в поліетиленовий пакет, зрізати кут і видавити фарш у вигляді смужок на сковорідку. Готувати майже без олії (у змащеній олією сковорідці з антипригарним покриттям) з двох боків по 2-3 хвилини.
Готові ковбаски можна подавати з будь-яким соусом.
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