Немецкий рождественский штоллен: рецепт вкусной праздничной выпечки

Рождественский штоллен — это классика праздничной выпечки и без нее обойтись в преддверии Рождества никак нельзя.

Рождественский штоллен – это традиционная выпечка в Германии и Австрии. В каждой провинции есть свои особенные рецепты. Его овальная форма символизирует младенца Христа в пеленках, а готовят его еще с XIV века. Рождественский штоллен можно купить и в супермаркете, а можно испечь самому. Тем более сейчас самое время, так как штоллену нужно отлежаться несколько недель перед Рождеством. Рецептом поделились на сайте Koch-Mit.

Штоллены отлично хранятся и даже становятся со временем еще вкуснее. Для начинки вы можете использовать смесь любых орехов (миндаль, фундук, кедровые, грецкие, макадамия, кешью), смесь цукатов из цитрусовых, темный изюм.

Рождественский штоллен

Ингредиенты:

200 г измельченного миндаля;

1 кг муки;

250 мл молока;

70 г дрожжей;

150 г сахара;

50 г топленого масла;

300 г сливочного масла (комнатной температуры);

400 г изюма;

80 г цедры лимона, мелко нарезанной (по желанию);

80 г апельсиновой цедры, мелко нарезанной (по желанию);

1 чайная ложка цедры лимона;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки мускатного ореха.

Для украшения:

150 г сливочного масла;

250 г сахарной пудры.

Сначала просейте муку в миску для смешивания. Затем смешайте молоко с дрожжами и 2 чайными ложками сахара в небольшой миске. Сделайте в муке углубление и добавьте дрожжевую смесь. Присыпьте ее мукой и дайте постоять 30 минут.

Теперь замесите из ингредиентов тесто. Можно руками, а можно использовать кухонный комбайн. Постепенно вмешайте остальные ингредиенты — сахар, топленое масло, сливочное масло, изюм, засахаренную цедру лимона, засахаренную апельсиновую цедру, цедру лимона, соль и мускатный орех. В конце тесто должно быть слегка липким, красивым и гладким. Затем накройте тесто и дайте постоять ему два часа, чтобы оно поднялось.

Если вы хотите замочить изюм и цедру в роме, или куантро, сделайте это заранее. Накануне положите цедру апельсина, лимона и изюм в миску с 80 мл рома и дайте ингредиентам настояться на ночь.

Разогрейте духовку до 175°C. Достаньте тесто из миски и разделите его на две части. Раскатайте первый кусок толщиной примерно с большой палец, сделайте на одной стороне углубление скалкой, а затем сложите тесто к выемке, как книгу. Слегка прижмите руками и придайте штоллену идеальную форму. То же самое проделайте со вторым куском теста.

Теперь выложите рождественский штоллен на противень, застеленный двумя листами бумаги для выпечки, и поставьте его в духовку на 1 час. Затем вынимаем и даем немного остыть.

Тем временем растопите сливочное масло на среднем огне. Намажьте оба штоллена половиной сливочного масла. Затем распределите по буханкам сахарную пудру и, наконец, смажьте остатком сливочного масла. После того, как два штоллена полностью остынут, их можно завернуть в алюминиевую фольгу и хранить сухом прохладном месте. Штоллен хранится до четырех месяцев.

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