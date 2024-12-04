Німецький різдвяний штолен: рецепт смачної святкової випічки

Різдвяний штолен — це класика святкової випічки і без неї обійтися напередодні Різдва ніяк не можна.

Різдвяний штолен — це традиційна випічка в Німеччині та Австрії. У кожній провінції є свої особливі рецепти. Його овальна форма символізує немовля Христа в пелюшках, а готують його ще з 14 століття. Різдвяний штолен можна купити і в супермаркеті, а можна спекти самому. Тим паче зараз саме час, бо штолену потрібно відлежатися кілька тижнів перед Різдвом. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.

Штолени відмінно зберігаються і навіть стають з часом ще смачнішими. Для начинки ви можете використовувати суміш будь-яких горіхів (мигдаль, фундук, кедрові, волоські, макадамія, кеш'ю), суміш цукатів із цитрусових, темні родзинки.

Різдвяний штолен

Інгредієнти:

200 г подрібненого мигдалю;

1 кг борошна;

250 мл молока;

70 г дріжджів;

150 г цукру;

50 г топленого масла;

300 г вершкового масла (кімнатної температури);

400 г родзинок;

80 г цедри лимона, дрібно нарізаної (за бажанням);

80 г апельсинової цедри, дрібно нарізаної (за бажанням);

1 чайна ложка цедри лимона;

1 чайна ложка солі;

½ чайної ложки мускатного горіха.

Для прикраси:

150 г вершкового масла;

250 г цукрової пудри.

Спочатку просійте борошно в миску для змішування. Потім змішайте молоко з дріжджами та 2 чайними ложками цукру в невеликій мисці. Зробіть у борошні заглиблення і додайте дріжджову суміш. Присипте її борошном і дайте постояти 30 хвилин.

Тепер замісіть з інгредієнтів тісто. Можна руками, а можна використовувати кухонний комбайн. Поступово вмішайте інші інгредієнти — цукор, топлене масло, вершкове масло, родзинки, зацукровану цедру лимона, зацукровану апельсинову цедру, цедру лимона, сіль і мускатний горіх. Наприкінці тісто має бути злегка липким, красивим і гладким. Потім накрийте тісто і дайте постояти йому дві години, щоб воно піднялося.

Якщо ви хочете замочити родзинки та цедру в ромі, або куантро, зробіть це заздалегідь. Напередодні покладіть цедру апельсина, лимона і родзинки в миску з 80 мл рому і дайте інгредієнтам настоятися на ніч.

Розігрійте духовку до 175 °C. Дістаньте тісто з миски і розділіть його на дві частини. Розкачайте перший шматок завтовшки приблизно з великий палець, зробіть на одному боці заглиблення качалкою, а потім складіть тісто до виїмки, наче книжку. Злегка притисніть руками й надайте штолену ідеальної форми. Те ж саме зробіть із другим шматком тіста.

Тепер викладіть різдвяний штолен на деко, застелене двома аркушами паперу для випічки, і поставте його в духовку на 1 годину. Потім виймаємо і даємо трохи охолонути.

Тим часом розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Намажте обидва штолени половиною вершкового масла. Потім розподіліть по буханках цукрову пудру і, нарешті, змастіть залишком вершкового масла. Після того, як два штолени повністю охолонуть, їх можна загорнути в алюмінієву фольгу і зберігати в сухому прохолодному місці. Штолен зберігається до чотирьох місяців.

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