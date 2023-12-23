Німецький різдвяний штоллен: як приготувати традиційну різдвяну випічку

Плюс цієї страви в тому, що вона дуже довго зберігається.

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Штоллен — традиційна різдвяна випічка, яку зазвичай готують у Німеччині. Штоллен — це ідеальне поєднання дріжджового здобного тіста з прянощами, родзинками та іншими сухофруктами. Його овальна форма символізує сповите немовля Христа. Рецептом поділилися на сайті All Recipes.

Штоллен

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 440 г;

масло вершкове — 120 г;

жовтки — 6 шт;

молоко — 1/2 склянки;

коричневий цукор — 3 ст. л.;

дріжджі сухі — 7 г;

цедра 1/2 лимона;

ваніль — половина стручка;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

суміш будь-яких горіхів — 2 склянки;

суміш цукатів із цитрусових;

темні родзинки;

ром темний або лікер Куантро — 1/2 склянки;

борошно для присипання.

Для покриття:

масло вершкове — 100 г;

пудра цукрова — 1/2 склянки;

ваніль — 1/2 стручка.

Спочатку підготуйте сухофрукти. Залийте родзинки, цукати та суміш горіхів ромом і залиште на 4-6 год.

Потім відкиньте на сито, обсушіть і обваляйте в борошні.

У глибокій мисці молоко змішайте зі звичайним цукром, всипте дріжджі та 5 ст. л. просіяного борошна. Вимістіть опару, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Подрібніть лимонну цедру для штоллена, насіння ванілі змішайте з м'яким маслом. Додайте в опару борошно, що залишилося, коричневий цукор, ванільне масло і жовтки. Замісіть тісто.

Додайте підготовлену суміш цукатів, фруктів і горіхів, цедру та сіль. Вимісіть тісто на посипаній борошном робочій поверхні. Покладіть тісто для штолена в глибоку миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце на 2 години.

Тісто для штолена розкачайте у формі овалу. Ребром долоні зробіть поздовжнє заглиблення посередині овалу і загніть праву половину тіста на ліву так, щоб воно ледь заходило за середину. Викладіть тісто для штолена на деко, вистелене пергаментом, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину.

Розігрійте духовку до 170 градусів і печіть штоллен близько години. Через 40 хвилин можна накрити його фольгою, щоб не підгорів.

Масло для покриття розтопіть, додайте насіння ванілі, змастіть штоллен маслом, посипте цукровою пудрою. Зачекайте, поки утвориться скоринка, і повторіть цю процедуру ще три рази.

Також ви можете приготувати різдвяний торт-морозиво.