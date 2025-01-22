Пирожные с яблоками и орехами: рецепт десерта, который понравится всем

Вкус этих пирожных никого не оставит равнодушным. Они получаюся очень нежными и аппетитными.

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Пирожные с яблоками и орехами – десерт, который порадует своим вкусом. Для многих он может быть знаком, если мамы или бабушки готовили его. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Вкуснейшие пирожные с яблоками и орехами

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 380-420 гр;

разрыхлитель – 5 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 130 гр;

соль – 1/3 ч. л;

ванильный сахар – 1 п;

сметана – 40 гр;

масло – 130 гр.

Для начинки:

яблоки – 3-4 шт;

сахар – 100 гр;

масло – 25 гр;

корица – 1 ч. л;

орехи – 100 гр.

Для глазури:

сахарная пудра – 5 ст. л;

сок лимона – 1,5 ч. л;

молоко – 4-5 ч. л.(для регуляции плотности).

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. К яйцам комнатной температуры добавить сахар, соль, ванильный сахар и взбить до пышности. Добавить масло комнатной температуры, сметану и еще раз взбить. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оставить на 30 мин в холодильнике.

Яблоки почистить и натереть на терку. В сковороде растопить масло, добавить яблоки, сахар, корицу и готовить до испарения жидкости. Дать остыть и добавить измельченные орехи. Перемешать.

Тесто разделить на три равные части, раскатать, перенести в форму, выложить половину начинки, накрыть следующим пластом раскатанного теста. Далее – снова начинка и еще один пласт теста. Верхний слой наколоть вилкой и поставить выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах 30-40 мин.

Достать, перевернуть и залить глазурью. Для глазури в сахарную пудру добавить лимонный сок, перемешать и постепенно добавлять молоко, чтобы отрегулировать плотность. Обрезать края и дать остыть.

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