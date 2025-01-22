Тістечка з яблуками та горіхами: рецепт десерту, який сподобається всім
Смак цих тістечок нікого не залишить байдужим. Вони виходять дуже ніжними й апетитними.
Тістечка з яблуками та горіхами — десерт, який потішить своїм смаком. Для багатьох він може бути знайомий, якщо мами чи бабусі готували його. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Дуже смачні тістечка з яблуками та горіхами
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 380-420 г;
- розпушувач – 5 г;
- яйця – 2 шт;
- цукор – 130 г;
- сіль – 1/3 ч. л;
- ванільний цукор – 1 п;
- сметана – 40 г;
- масло – 130 г.
Для начинки:
- яблука – 3-4 шт;
- цукор – 100 г;
- масло – 25 г;
- кориця – 1 ч. л;
- горіхи – 100 г.
Для глазурі:
- цукрова пудра – 5 ст. л;
- сік лимона – 1,5 ч. л;
- молоко – 4-5 ч. л. (для регуляції щільності).
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо тісто. До яєць кімнатної температури додати цукор, сіль, ванільний цукор і збити до пишності. Додати масло кімнатної температури, сметану та ще раз збити. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто. Залишити на 30 хв у холодильнику.
Яблука почистити і натерти на тертку. У сковорідці розтопити олію, додати яблука, цукор, корицю і готувати до випаровування рідини. Дати охолонути і додати подрібнені горіхи. Перемішати.
Тісто розділити на три рівні частини, розкачати, перенести у форму, викласти половину начинки, накрити наступним пластом розкатаного тіста. Далі — знову начинка і ще один пласт тіста. Верхній шар наколоти виделкою і поставити випікатися в розігріту духовку за 180 градусів 30-40 хв.
Дістати, перевернути і залити глазур'ю. Для глазурі до цукрової пудри додати лимонний сік, перемішати і поступово додавати молоко, щоб відрегулювати густоту. Обрізати краї і дати охолонути.
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