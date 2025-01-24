Легко готовятся и быстро съедаются: рецепт вкусных лимонных пирожных

Для приготовления этих вкусных лимонных пирожных нужно всего несколько ингредиентов.

Related video

Лимонные пирожные с курдом – это очень вкусно и их легко приготовить. Всего несколько ингредиентов — все, что нужно для приготовления этих свежих батончиков с красивой классической основой из песочного печенья. Это действительно простой рецепт, которым поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Лимонные пирожные

Ингредиенты:

3/4 стакана обычной муки;

1/4 стакана рисовой муки (или кукурузного крахмала);

1/2 стакана сахарной пудры;

1/4 ч.л. соли;

110 г сливочного масла, нарезанного кубиками по 1 см;

Для лимонного курда:

3 крупных яйца;

1 стакан сахарной пудры;

2 ст. л. обычной муки;

1 ст. л. лимонной цедры (сделайте это перед выжиманием сока);

1/2 стакана лимонного сока (2–3 лимона).

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте маслом квадратную форму размером 20 см и застелите ее бумагой для выпечки/пергаментом.

Поместите ингредиенты для основы для песочного печенья в кухонный комбайн, оснащенный стандартным лезвием "S". Измельчите 5–10 раз, пока смесь не станет похожа на песок. Тоже самое можно сделать руками: перетрите муку с маслом. Выложите в форму, распределите, затем плотно прижмите.

Выпекайте основу в течение 20 минут или до золотистого цвета по краям и бледно-золотистого в середине. Выньте из духовки. Не нужно дать ей остывать перед тем, как заливать курдом.

Лимонный курд — пока основа выпекается, поместите ингредиенты для лимонной начинки в миску и взбейте до однородной массы.

Выпекать 20 минут. Вылейте лимонный курд на основу, затем выпекайте 20 минут, пока начинка не застынет, но останется мягкой.

Выньте из духовки и остудите на столе в течение 1 часа, затем уберите в холодильник минимум на 2 часа. Разрежьте на квадратики и посыпьте сахарной пудрой.

Рисовая мука в этом рецепте придает основе традиционную рассыпчатую текстуру песочного печенья. Также используется кукурузная мука/кукурузный крахмал, что придает текстуру немного более "тающей во рту". Оба варианта очень вкусные.

Читайте также:

Пирожные с яблоками и орехами: рецепт десерта, который понравится всем

Что такое крем шантильи и как его приготовить правильно

Заварные пирожные: пошаговый рецепт популярного десерта