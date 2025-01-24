Легко готуються і швидко з'їдаються: рецепт смачних лимонних тістечок

Для приготування цих смачних лимонних тістечок потрібно всього кілька інгредієнтів.

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Лимонні тістечка з курдом — це дуже смачно і їх легко приготувати. Лише кілька інгредієнтів — усе, що потрібно для приготування цих свіжих батончиків із красивою класичною основою з пісочного печива. Це справді простий рецепт, яким поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Лимонні тістечка

Інгредієнти:

3/4 склянки звичайного борошна;

1/4 склянки рисового борошна (або кукурудзяного крохмалю);

1/2 склянки цукрової пудри;

1/4 ч.л. солі;

110 г вершкового масла, нарізаного кубиками по 1 см;

Для лимонного курду:

3 великих яйця;

1 склянка цукрової пудри;

2 ст. л. звичайного борошна;

1 ст. л. лимонної цедри (зробіть це перед вичавлюванням соку);

1/2 склянки лимонного соку (2-3 лимони).

Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть маслом квадратну форму розміром 20 см і застеліть її папером для випічки/пергаментом.

Помістіть інгредієнти для основи для пісочного печива в кухонний комбайн, оснащений стандартним лезом "S". Подрібніть 5-10 разів, поки суміш не стане схожа на пісок. Теж саме можна зробити руками: перетріть борошно з маслом. Викладіть у форму, розподіліть, потім щільно притисніть.

Випікайте основу протягом 20 хвилин або до золотистого кольору по краях і блідо-золотистого в середині. Вийміть із духовки. Не потрібно дати їй остигати перед тим, як заливати курдом.

Лимонний курд — поки основа випікається, помістіть інгредієнти для лимонної начинки в миску і збийте до однорідної маси.

Випікати 20 хвилин. Вилийте лимонний курд на основу, потім випікайте 20 хвилин, поки начинка не застигне, але залишиться м'якою.

Вийміть із духовки й остудіть на столі протягом 1 години, потім приберіть у холодильник мінімум на 2 години. Розріжте на квадратики і посипте цукровою пудрою.

Рисове борошно в цьому рецепті надає основі традиційної розсипчастої текстури пісочного печива. Також використовується кукурудзяне борошно/кукурудзяний крохмаль, що надає текстурі текстури, яка трохи більше "тане в роті". Обидва варіанти дуже смачні.

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