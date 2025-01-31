Тертое печенье с вареньем: простой и вкусный рецепт

Тесто сначала готовится, потом лежит в морозилке, а потом натирается и выпекается.

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Тертое печенье с вареньем было невероятно популярным в 1980-х годах прошлого века. Оно получается недорогим и вкусным. И можно использовать любимое варенье, главное, чтобы оно не было текучим. Обычно используют густое варенье из черной смородины, или черники, которое придает приятную кислинку. Фокус расскажет, как его приготовить.

Тертое печенье с вареньем

Ингредиенты:

мука – 320–360 г;

сливочное масло – 200 г;

два яйца;

сахар – 80 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – на кончике ножа;

густое варенье, например из смородины – 500 г.

Сначала приготовьте тесто. Сливочное масло нарежьте кубиками и сложите в сотейник. Поставьте на средний огонь и растопите. Дайте немного остыть. Около 15 минут.

Яйца взбейте миксером с сахаром и солью до получения массы однородной консистенции. Влейте растопленное масло и перемешайте венчиками сначала на низкой скорости, затем на средней.

Половину муки, необходимой для теста, просейте с разрыхлителем через мелкое сито в отдельную миску. Добавьте в яично-масляную массу и перемешайте.

Затем просейте в отдельную миску оставшееся количество муки, заявленное в рецепте. Добавляйте ее в общую массу порциями, тщательно вымешивая. Муки может потребоваться меньше или чуть больше. У вас должно получиться плотное тесто.

Разделите тесто на две равные части, каждую сформуйте в шар. Заверните в пищевую пленку и уберите в морозильную камеру холодильника примерно на 2 часа. И после этого уже можно готовить печенье.

Духовку нагрейте до 170°C. Противень выстелите бумагой для выпечки или смажьте небольшим количеством сливочного масла. Достаньте первый шар теста и натрите на крупной терке, равномерно распределяя стружку на пергаменте. Столовой ложкой равномерно разложите сверху варенье.

Натрите второй шар теста на крупной терке поверх варенья. Немного уплотните тесто по краям, чтобы варенье не вытекло в процессе выпекания. Поставьте противень в духовку. Выпекайте тертое печенье 15–20 минут до золотистого цвета.

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