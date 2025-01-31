Терте печиво з варенням: простий і смачний рецепт

Тісто спочатку готується, потім лежить у морозилці, а потім натирається і випікається.

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Терте печиво з варенням було неймовірно популярним у 1980-х роках минулого століття. Воно виходить недорогим і смачним. І можна використовувати улюблене варення, головне, щоб воно не було текучим. Зазвичай використовують густе варення з чорної смородини, або чорниці, яке надає приємної кислинки. Фокус розповість, як його приготувати.

Терте печиво з варенням

Інгредієнти:

борошно — 320-360 г;

вершкове масло — 200 г;

два яйця;

цукор — 80 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — на кінчику ножа;

густе варення, наприклад зі смородини — 500 г.

Спочатку приготуйте тісто. Вершкове масло наріжте кубиками та складіть у сотейник. Поставте на середній вогонь і розтопіть. Дайте трохи охолонути. Близько 15 хвилин.

Яйця збийте міксером із цукром і сіллю до отримання маси однорідної консистенції. Влийте розтоплене масло і перемішайте вінчиками спочатку на низькій швидкості, потім на середній.

Половину борошна, необхідного для тіста, просійте з розпушувачем через дрібне сито в окрему миску. Додайте в яєчно-масляну масу і перемішайте.

Потім просійте в окрему миску решту борошна, заявлену в рецепті. Додавайте його в загальну масу порціями, ретельно вимішуючи. Борошна може знадобитися менше або трохи більше. У вас має вийти щільне тісто.

Розділіть тісто на дві рівні частини, кожну сформуйте в кулю. Загорніть у харчову плівку і приберіть у морозильну камеру холодильника приблизно на 2 години. І після цього вже можна готувати печиво.

Духовку нагрійте до 170°C. Деко вистеліть папером для випічки або змастіть невеликою кількістю вершкового масла. Дістаньте перший шар тіста і натріть на крупній тертці, рівномірно розподіляючи стружку на пергаменті. Столовою ложкою рівномірно розкладіть зверху варення.

Натріть другий шар тіста на крупній тертці поверх варення. Трохи ущільніть тісто по краях, щоб варення не витекло в процесі випікання. Поставте деко в духовку. Випікайте терте печиво 15-20 хвилин до золотистого кольору.

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