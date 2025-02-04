Вкусный десерт за 30 минут: простой рецепт кексов с шоколадом

Вместо шоколада для кекса можно взять любые ягоды.

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Если хочется чего-то вкусного и нежного к чаю или кофе, рекомендуем приготовить кексы с шоколадом на кефире по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Процесс приготовления вместе с выпечкой займет не более 30 минут, а значит, их можно приготовить к приходу гостей или порадовать родных.

Кексы с шоколадом

Ингредиенты:

яйца – 4 шт;

сахар – 150 гр;

мука – 350 гр;

масло – 80 гр;

кефир – 240 мл;

ванильный сахар – 1 п;

рыхлитель – 16 гр;

соль – щепотка;

шоколадные капли, измельченный шоколад, а можно ягоды.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Добавить растопленное масло (не горячее) и кефир комнатной температуры. Перемешать и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Еще раз перемешать, чтобы не было комочков. В конце добавить шоколад.

Выложить тесто в формы и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. Готовность проверять зубочисткой.

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