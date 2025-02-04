Вкусный десерт за 30 минут: простой рецепт кексов с шоколадом
Вместо шоколада для кекса можно взять любые ягоды.
Если хочется чего-то вкусного и нежного к чаю или кофе, рекомендуем приготовить кексы с шоколадом на кефире по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Процесс приготовления вместе с выпечкой займет не более 30 минут, а значит, их можно приготовить к приходу гостей или порадовать родных.
Кексы с шоколадом
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт;
- сахар – 150 гр;
- мука – 350 гр;
- масло – 80 гр;
- кефир – 240 мл;
- ванильный сахар – 1 п;
- рыхлитель – 16 гр;
- соль – щепотка;
- шоколадные капли, измельченный шоколад, а можно ягоды.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Добавить растопленное масло (не горячее) и кефир комнатной температуры. Перемешать и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Еще раз перемешать, чтобы не было комочков. В конце добавить шоколад.
Выложить тесто в формы и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. Готовность проверять зубочисткой.
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