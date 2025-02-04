Смачний десерт за 30 хвилин: простий рецепт кексів із шоколадом

Замість шоколаду для кексу можна взяти будь-які ягоди.

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Якщо хочеться чогось смачного і ніжного до чаю або кави, рекомендуємо приготувати кекси з шоколадом на кефірі за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Процес приготування разом із випічкою займе не більше 30 хвилин, а отже, їх можна приготувати до приходу гостей або порадувати рідних.

Кекси з шоколадом

Інгредієнти:

яйця – 4 шт;

цукор – 150 г;

борошно – 350 г;

масло – 80 г;

кефір – 240 мл;

ванільний цукор – 1 п;

розпушувач – 16 г;

сіль – дрібка;

шоколадні краплі, подрібнений шоколад, а можна ягоди.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром, ванільним цукром і сіллю до пишності. Додати розтоплене масло (не гаряче) і кефір кімнатної температури. Перемішати і додати просіяне борошно з розпушувачем. Ще раз перемішати, щоб не було грудочок. Наприкінці додати шоколад.

Викласти тісто у форми і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою.

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