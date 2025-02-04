Смачний десерт за 30 хвилин: простий рецепт кексів із шоколадом
Замість шоколаду для кексу можна взяти будь-які ягоди.
Якщо хочеться чогось смачного і ніжного до чаю або кави, рекомендуємо приготувати кекси з шоколадом на кефірі за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Процес приготування разом із випічкою займе не більше 30 хвилин, а отже, їх можна приготувати до приходу гостей або порадувати рідних.
Кекси з шоколадом
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт;
- цукор – 150 г;
- борошно – 350 г;
- масло – 80 г;
- кефір – 240 мл;
- ванільний цукор – 1 п;
- розпушувач – 16 г;
- сіль – дрібка;
- шоколадні краплі, подрібнений шоколад, а можна ягоди.
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром, ванільним цукром і сіллю до пишності. Додати розтоплене масло (не гаряче) і кефір кімнатної температури. Перемішати і додати просіяне борошно з розпушувачем. Ще раз перемішати, щоб не було грудочок. Наприкінці додати шоколад.
Викласти тісто у форми і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою.
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