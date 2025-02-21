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Еда

Лагман: рецепт вкусного блюда к ужину

лагман, домашняя лапша

Чаще всего лагман готовят с бараниной, но не менее вкусным он получается с говядиной.

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Лагман — сытное и питательное среднеазиатское блюдо, которое традиционно готовят с бараниной. Однако многие хозяйки заменяют баранину и более доступными сортами мяса: свининой, говядиной и даже курицей. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим проверенным рецептом лагмана. Попробуйте приготовить его на ужин и порадуйте своих близких новым блюдом в меню.

Лагман

Ингредиенты:

  • мука – 280-300 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • вода – сколько возьмет тесто;
  • щепотка соли;
  • говядина – 500 гр;
  • лук – 1 головка;
  • болгарский перец (красный) – 0,5 шт;
  • болгарский перец (желтый) – 0,5 шт;
  • картофель – 2 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • пассированные томаты – 100 гр;
  • соль, специи по вкусу (паприка, сухой чеснок, черный перец, лавровый лист).

Для маринада мяса:

  • яйца – 1 шт;
  • соевый соус – 2 ст. л;
  • крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В миске соединить яйца, воду, соль, перемешать. Добавить муку, замесить тесто. В процессе добавить растительное масло. Оставить тесто "отдыхать" на 15–30 минут.

Тем временем нарезать мясо, добавить яйцо, соевый соус, крахмал, перемешать и оставить на 15 минут.

В сковороде разогреть масло, обжарить мясо, добавить лук полукольцами, затем – нарезанные болгарский перец и морковь. Обжарить, добавить пассированные томаты, специи, лавровый лист и залить водой. Тушить до готовности мяса.

Тесто разделить на 6 частей, раскатать в жгутики, смазать маслом и дать постоять. Затем раскатать их в тонкие лапшинки, вытягивая. Отварить лапшу в подсоленной воде 10 минут, затем соединить с соусом.

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