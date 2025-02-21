Лагман: рецепт вкусного блюда к ужину
Чаще всего лагман готовят с бараниной, но не менее вкусным он получается с говядиной.
Лагман — сытное и питательное среднеазиатское блюдо, которое традиционно готовят с бараниной. Однако многие хозяйки заменяют баранину и более доступными сортами мяса: свининой, говядиной и даже курицей. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим проверенным рецептом лагмана. Попробуйте приготовить его на ужин и порадуйте своих близких новым блюдом в меню.
Лагман
Ингредиенты:
- мука – 280-300 гр;
- яйца – 2 шт;
- растительное масло – 2 ст. л;
- вода – сколько возьмет тесто;
- щепотка соли;
- говядина – 500 гр;
- лук – 1 головка;
- болгарский перец (красный) – 0,5 шт;
- болгарский перец (желтый) – 0,5 шт;
- картофель – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- пассированные томаты – 100 гр;
- соль, специи по вкусу (паприка, сухой чеснок, черный перец, лавровый лист).
Для маринада мяса:
- яйца – 1 шт;
- соевый соус – 2 ст. л;
- крахмал – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В миске соединить яйца, воду, соль, перемешать. Добавить муку, замесить тесто. В процессе добавить растительное масло. Оставить тесто "отдыхать" на 15–30 минут.
Тем временем нарезать мясо, добавить яйцо, соевый соус, крахмал, перемешать и оставить на 15 минут.
В сковороде разогреть масло, обжарить мясо, добавить лук полукольцами, затем – нарезанные болгарский перец и морковь. Обжарить, добавить пассированные томаты, специи, лавровый лист и залить водой. Тушить до готовности мяса.
Тесто разделить на 6 частей, раскатать в жгутики, смазать маслом и дать постоять. Затем раскатать их в тонкие лапшинки, вытягивая. Отварить лапшу в подсоленной воде 10 минут, затем соединить с соусом.
Читайте также:
Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: простой рецепт сытного ужина
Арахисовая лапша с кунжутом: мотивы азиатской кухни из того, что под рукой
Чипсы из макарон: рецепт необычного, но очень вкусного блюда