Лагман: рецепт вкусного блюда к ужину

Чаще всего лагман готовят с бараниной, но не менее вкусным он получается с говядиной.

Related video

Лагман — сытное и питательное среднеазиатское блюдо, которое традиционно готовят с бараниной. Однако многие хозяйки заменяют баранину и более доступными сортами мяса: свининой, говядиной и даже курицей. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим проверенным рецептом лагмана. Попробуйте приготовить его на ужин и порадуйте своих близких новым блюдом в меню.

Лагман

Ингредиенты:

мука – 280-300 гр;

яйца – 2 шт;

растительное масло – 2 ст. л;

вода – сколько возьмет тесто;

щепотка соли;

говядина – 500 гр;

лук – 1 головка;

болгарский перец (красный) – 0,5 шт;

болгарский перец (желтый) – 0,5 шт;

картофель – 2 шт;

морковь – 1 шт;

пассированные томаты – 100 гр;

соль, специи по вкусу (паприка, сухой чеснок, черный перец, лавровый лист).

Для маринада мяса:

яйца – 1 шт;

соевый соус – 2 ст. л;

крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В миске соединить яйца, воду, соль, перемешать. Добавить муку, замесить тесто. В процессе добавить растительное масло. Оставить тесто "отдыхать" на 15–30 минут.

Тем временем нарезать мясо, добавить яйцо, соевый соус, крахмал, перемешать и оставить на 15 минут.

В сковороде разогреть масло, обжарить мясо, добавить лук полукольцами, затем – нарезанные болгарский перец и морковь. Обжарить, добавить пассированные томаты, специи, лавровый лист и залить водой. Тушить до готовности мяса.

Тесто разделить на 6 частей, раскатать в жгутики, смазать маслом и дать постоять. Затем раскатать их в тонкие лапшинки, вытягивая. Отварить лапшу в подсоленной воде 10 минут, затем соединить с соусом.

Читайте также:

Ароматное куриное жаркое с соевым соусом и лапшой: простой рецепт сытного ужина

Арахисовая лапша с кунжутом: мотивы азиатской кухни из того, что под рукой

Чипсы из макарон: рецепт необычного, но очень вкусного блюда