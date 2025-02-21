Лагман: рецепт смачної страви до вечері

Найчастіше лагман готують із бараниною, але не менш смачним він виходить із яловичиною.

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Лагман — ситна і поживна середньоазіатська страва, яку традиційно готують із бараниною. Однак багато господинь замінюють баранину і більш доступними сортами м'яса: свининою, яловичиною і навіть куркою. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм перевіреним рецептом лагмана. Спробуйте приготувати його на вечерю і порадуйте своїх близьких новою стравою в меню.

Лагман

Інгредієнти:

борошно – 280-300 г;

яйця – 2 шт;

рослинна олія – 2 ст. л;

вода – скільки візьме тісто;

дрібка солі;

яловичина – 500 г;

цибуля – 1 головка;

болгарський перець (червоний) – 0,5 шт;

болгарський перець (жовтий) – 0,5 шт;

картопля – 2 шт;

морква – 1 шт;

пасеровані томати – 100 г;

сіль, спеції за смаком (паприка, сухий часник, чорний перець, лавровий лист).

Для маринаду м'яса:

яйця – 1 шт;

соєвий соус – 2 ст. л;

крохмаль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У мисці з'єднати яйця, воду, сіль, перемішати. Додати борошно, замісити тісто. У процесі додати рослинну олію. Залишити тісто "відпочивати" на 15-30 хвилин.

Тимчасом нарізати м'ясо, додати яйце, соєвий соус, крохмаль, перемішати і залишити на 15 хвилин.

У сковороді розігріти олію, обсмажити м'ясо, додати цибулю півкільцями, потім – нарізані болгарський перець і моркву. Обсмажити, додати пасеровані томати, спеції, лавровий лист і залити водою. Тушкувати до готовності м'яса.

Тісто розділити на 6 частин, розкачати в джгутики, змастити олією і дати постояти. Потім розкачати їх у тонкі локшинки, витягаючи. Відварити локшину в підсоленій воді 10 хвилин, потім з'єднати з соусом.

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