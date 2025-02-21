Лагман: рецепт смачної страви до вечері
Найчастіше лагман готують із бараниною, але не менш смачним він виходить із яловичиною.
Лагман — ситна і поживна середньоазіатська страва, яку традиційно готують із бараниною. Однак багато господинь замінюють баранину і більш доступними сортами м'яса: свининою, яловичиною і навіть куркою. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм перевіреним рецептом лагмана. Спробуйте приготувати його на вечерю і порадуйте своїх близьких новою стравою в меню.
Лагман
Інгредієнти:
- борошно – 280-300 г;
- яйця – 2 шт;
- рослинна олія – 2 ст. л;
- вода – скільки візьме тісто;
- дрібка солі;
- яловичина – 500 г;
- цибуля – 1 головка;
- болгарський перець (червоний) – 0,5 шт;
- болгарський перець (жовтий) – 0,5 шт;
- картопля – 2 шт;
- морква – 1 шт;
- пасеровані томати – 100 г;
- сіль, спеції за смаком (паприка, сухий часник, чорний перець, лавровий лист).
Для маринаду м'яса:
- яйця – 1 шт;
- соєвий соус – 2 ст. л;
- крохмаль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
У мисці з'єднати яйця, воду, сіль, перемішати. Додати борошно, замісити тісто. У процесі додати рослинну олію. Залишити тісто "відпочивати" на 15-30 хвилин.
Тимчасом нарізати м'ясо, додати яйце, соєвий соус, крохмаль, перемішати і залишити на 15 хвилин.
У сковороді розігріти олію, обсмажити м'ясо, додати цибулю півкільцями, потім – нарізані болгарський перець і моркву. Обсмажити, додати пасеровані томати, спеції, лавровий лист і залити водою. Тушкувати до готовності м'яса.
Тісто розділити на 6 частин, розкачати в джгутики, змастити олією і дати постояти. Потім розкачати їх у тонкі локшинки, витягаючи. Відварити локшину в підсоленій воді 10 хвилин, потім з'єднати з соусом.
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