Идеально хрустящий и соленый: как приготовить арахис в духовке

Арахис хоть и является бобом, но его называют орехом и часто подают, как закуску, или вкусный перекус.

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Арахис можно приготовить на сковороде, а можно воспользоваться духовкой. И тогда у вас получится вкуснейшая питательная закуска. И главное, если вам нравится соленый арахис, то именно этот способ с духовкой поможет приготовить идеальный арахис с приятным равномерным вкусом. Фокус расскажет, как приготовить.

Соленый арахис

Ингредиенты:

сырой арахис — 500 г;

соль — 12 г;

вода — 60 г.

Переберите арахис, удалите мусор и поврежденные орешки. Промойте арахис и откиньте на дуршлаг. Промойте под струей воды, стряхните лишнюю воду и переложите арахис в миску.

Растворите соль: примерно половину столовой ложки соли в четверти стакана воды — вы получите концентрированный раствор. Влейте раствор в миску с орехами и хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до температуры 180°С. Орехи в соленой воде периодически перемешивайте, чтобы они равномерно пропитались.

Слейте с орехов остатки рассола. Выложите арахис на противень, застеленный пергаментом и распределите в один слой. Поставьте противень в середину разогретой духовки.

Готовьте арахис около 15 минут. Но лучше каждые пять минут проверять арахис и перемешивать его, чтобы орехи готовились равномерно.

Арахис можно вынимать из духовки, когда шелуха начинает отходить, а орехи – потрескивать. Перемешайте арахис и дайте им еще 3 минуты, чтобы они доготовились.

После оставьте их остывать в противне на 10 минут. Пока арахис остывает, он продолжает готовиться. И у вас получится именно такая закуска, как требуется.

Для засолки арахиса перед обжаркой вы можете использовать большее количество воды, чтобы не перемешивать орехи, а просто оставить их минут на 10 в рассоле. В этом случае возьмите примерно 1 ст. л. соли на стакан воды. После того, как вы сольете воду, орехи перед обжариванием следует немного подсушить на полотенце.

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